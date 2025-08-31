ABB FOMGET'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

ABB FOMGET'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Yayınlanma:
UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz ABB FOMGET'in rakibi belli oldu.

UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada Ankara temsilcisi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımıyla eşleşti.

İLK MAÇLAR 10-11 EYLÜL

İlk maçlar 10-11 Eylül tarihlerinde deplasmanda yapılacak.

RÖVANŞ 17-18 EYLÜL

Rövanş maçları ise 17-18 Eylül tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

''YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa sahnesinde yolumuza devam ediyoruz. Ankara'da oynayacağımız rövanş için tüm taraftarımızı şimdiden yanımızda görmek istiyoruz." denildi.

ABB FOMGET, Finlandiya'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

