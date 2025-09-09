ABB FOMGET Avrupa sahnesinde: Rakip 2000 Saraybosna

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası’nda tarihi bir mücadeleye çıkıyor.

Başkent temsilcisi, birinci eleme turu ilk maçında Bosna Hersek’in güçlü ekibi SFK 2000 Saraybosna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç detayları:

Stat: Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı, Saraybosna

Başlama saati: TSİ 19.00

Hakem kadrosu:

Orta hakem: Martina Molinaro (İtalya)

Yardımcı hakemler: Veronica Martinelli & Stefania Signorelli

Rövanş Ankara'da

ABB FOMGET, bu zorlu eşleşmenin rövanşını 18 Eylül’de Ankara’da oynayacak. Teknik ekip, deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek ev sahibi olacağı ikinci maçta turu geçmeyi hedefliyor.

Kadın futbolunun yükselen değerlerinden olan ABB FOMGET, Avrupa arenasında hem sportif başarı hem de ülke temsili açısından önemli bir görev üstleniyor. Takımın teknik direktörü ve oyuncuları, maç öncesi yaptıkları açıklamalarda "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" mesajı verdi.