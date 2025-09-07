A Milli Takım'ın İspanya maçı ilk 11'i belli oldu

A Milli Takım'ın İspanya maçı ilk 11'i belli oldu
Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Konya'da İspanya'yı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i açıklandı.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

TÜRKİYE - İSPANYA: İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

İLK MAÇI KAZANDIK

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 yenmeyi başardı ve 3 puanla başladı.

Milli takıma galibiyeti getiren golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) attı.

Grubun diğer oynanan maçında Gürcistan, Bulgaristan'ı 3-0 yendi ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

