A Milli Takım Gürcistan'a hazırlanıyor

A Milli Takım Gürcistan'a hazırlanıyor
Yayınlanma:
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşamki antrenmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

Fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Isınma hareketlerinin ardından, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

A Milli Takım, Gürcistan - Türkiye karşılaşması öncesindeki resmi antrenmanını yarın saat 11.15'te Riva'da gerçekleştirecek. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da ise İstanbul Havalimanı üzerinden maç için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yolculuk edecek.

Ay-Yıldızlılar, Tiflis'e inişi takiben müsabakanın oynanacağı Tiflis'teki Boris Paichadze Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, saat 20.00'de (TSİ 19.00) statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Inter Hakan Çalhanoğlu kararını verdi
Inter Hakan Çalhanoğlu kararını verdi
Serik Spor'a icra şoku
Serik Spor'a icra şoku
Galatasaray İlkay Gündoğan'ı duyurdu
Galatasaray İlkay Gündoğan'ı duyurdu