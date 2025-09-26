71 yıllık Türk kulübü perişan halde: Formalarını satışa çıkardılar

Yayınlanma:
Mali olarak zor günler geçiren Adanaspor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova, 75 adet forma yaptırıp satmaya başladı.

Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele eden Adanaspor’da mali kriz devam ediyor. Takım otobüsüne bile haciz konan turuncu-beyazlılarda ilginç bir adım atıldı.

75 ADET FORMA YAPTIRIP

Herhangi ürün satış mağazası olmayan Adanaspor, bireysel çabalarla forma satışına başladı. Kendi imkânlarıyla 75 adet forma yaptıran teknik direktör Yüksel Yeşilova, satışa başladı.

25 FORMAYI KENDİSİ SATIN ALDI

Yeşilova bu formaların 25 tanesini kendisi satın aldı. Futbolcu yakınları da 11 adet forma satın alarak kulübe katkıda bulundu. Deneyimli teknik adam elde edilecek gelirle beraber tesislerin bazı masrafların ödeneceğini dile getirdi.

dgvmfdgb.jpg

FUTBOLCULARIN FORMASINI DA O YAPTIRMIŞTI

Teknik Direktör Yüksel Yeşilova, sezon başında da futbolcuların maçlarda giydiği formaları kendi imkanlarıyla yaptırmıştı.

HENÜZ PUAN ALAMADILAR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Adanaspor, sahaya çıktığı 5 maçta henüz puan almayı başaramadı.

yuksel-yesilova.jpg


Kaynak:5 Ocak

