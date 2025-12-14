7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda start verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’nda 42K, 10K ve Halk Koşusu etaplarında startlar verildi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayan maratona Türkiye ile beraber toplam 34 ülkeden 2.417’si Türk, 184’ü yabancı olmak üzere toplam 2.601 sporcu katıldı.

Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elit Label Kategorisi’ne alınan Mersin Maratonu’nda startları Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Gençlik Spor İl Müdürü Göksun Öz ve daire başkanları verdi.

AHMET GAZİ KAYA: GÜZEL BİR HAFTA SONUNDA GÜZEL BİR YARIŞ OLUYOR

Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, start öncesi yaptığı açıklamada, “Mersin, her türlü spora ev sahipliği yapan bir yer. Burada güzel bir hafta sonu ve güzel bir yarış oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

VAHAP SEÇER: DÜNYANIN EN GÜZEL PARKURLARINDAN BİR TANESİNDEYİZ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, “Maraton için gayet güzel bir hava. Dünyanın en güzel parkurlarından bir tanesindeyiz. Umarım bugün de rekorlar şehri Mersin’de rekorlarla dolu bir maraton izleriz” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Dünya Atletizm Birliği tarafından 2023 yılında ‘Elit Label Kategorisi’ne alınan Uluslararası Mersin Maratonu’nda 10K Ödül Töreni saat 13.00’te, 42K Ödül Töreni ise saat 15.00’te düzenlenecek.