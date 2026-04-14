61 yıllık TFF 1. Lig ekibi küme düşer düşmez yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kalan küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

9 MAÇTA 9 PUAN ALDI

Sakaryaspor, Dalcı yönetimindeki 9 müsabakada, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

MANİSA FK’DEN SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE AYRILDI

Sezonun bir kısmında Manisa FK’yı çalıştıran Mustafa Dalcı oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Dalcı, 4-1 galip geldikleri Boluspor maçının ardından istifa etti. Dalcı’nın Süper Lig’e gidileceği konuşulurken sürpriz bir şekilde Sakaryaspor’a imzayı attı.