Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün genç boksörlerini ziyaret ettiği sırada sergilediği fiziksel performansla hem sporcuları hem de yöneticileri şaşkına çevirdi.

Üzerinde gömlek ve kot pantolon olmasına rağmen yalnızca ellerini kullanarak halata tırmanan Saran, aynı şekilde geri inerek adeta 'sporcu başkan' kimliğini pekiştirdi.

Boksörler Fenerbahçe Başkanı Saran'ın şovunu ağzı açık izledi.

61 YAŞINDA AMA HALATA TIRMANIYOR

Genç sporcuların ve yöneticilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu gösteri, çevredeki izleyicilerden alkış aldı.

"Bravo Başkan! 61 yaşında ama halata tırmanıyor" sesleri eşliğinde tamamlanan hareket, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi

İŞTE SARAN'IN HALAT ŞOVU

SOSYAL MEDYA SARAN'I KONUŞTU:

Saran’ın halat performansı sosyal medyada çok sayıda yorumla karşılandı.

İşte dikkat çeken bazı tepkiler:

Hem yakışıklı hem sporcu başkan.

Başkanım hoş güzel ama bence biraz daha ağır başlı olsan daha iyi olur gibi.

BAŞKAN HULK GİBİ

Galatasaraylıyım yine de şu adamı görünce mutlu oluyorum, umarım bozulmaz ileride yapı mapı diye tutturmaz.

Başkanım Hulk gibi maşallah.

Bunu var ya Göztepe'deki olay gibi arkadan itmeye kalksalar sahayı ringe çevirir.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLDU

Daha önce kişisel hesaplarından spor yaptığı anları sık sık paylaşan Sadettin Saran, bu kez kulüp sporcularına doğrudan ilham verdi.

Başkanın bu spontane gösterisi, Fenerbahçe camiasında hem sempati hem de motivasyon kaynağı oldu.