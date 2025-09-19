5-1'lik hezimet sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'inde henüz ilk maçında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 mağlup olarak Avrupa’ya kötü bir başlangıç yaptı.

Sarı - Kırmızılı camiada hayal kırıklığı yaratan bu sonuç sonrası yönetimden ilk açıklama geldi.

Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, takıma olan güvenin sürdüğünü vurgulayarak taraftarlara umut mesajı verdi.

Timur Kuban: Maça iyi başladık

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Timur Kuban, Galatasaray’ın Avrupa hedeflerine olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

Galatasaray, kuruluş felsefesi Avrupa’da başarılı olmak, Türk olmayan takımları yenmek.

Türkiye şampiyonluğuna amaç değil araç gözüyle bakan bir camiayız. Maça iyi başladık, farklı bir sonuca gidebilirdik.

Takıma güvenimiz tam.

"NAZAR OLSUN"

Kuban, Frankfurt karşısında alınan ağır yenilgiyi “nazar” olarak nitelendirdi ve sezonun henüz başında olduklarını hatırlattı:

Aslına bakarsanız dün akşam bunu sahaya yansıttık, sadece devamı gelmedi.

Sezon başında bu tip şeyler olabilir.

Taraftarlarımızın inancında bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum.

Bu takım bugüne kadar tarih yazdı, bu sezon çok daha güçlendi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilerleyen haftalarda beklenmedik başarılar elde edeceğine inandığını belirten Kuban, sözlerini şöyle tamamladı: