47.5 milyon sterline transfer edilmişti: Sezon sonu ayrılacak

Manchester City, Everton'dan 47.5 milyon sterline transfer edilen ve 10 yıldır kulüpte olan John Stones'un sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, sezon sonu sözleşmesi bitecek savunma oyuncusu John Stones'un takımdan ayrılacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 10 yıldır Manchester City forması giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Stones'un yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.
Everton'dan 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Stones, Manchester City'de 6'sı Premier Lig olmak üzere 19 kupa zaferi yaşadı.
İngiliz milli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 293 maçta görev yaptı ve 19 gol kaydetti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI VERİYOR

Manchester City, Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk yarışı veriyor.
Pep Guardiola'nın yönetimindeki City, bir maç eksiğiyle Arsenal'in 3 puan gerisinde 70 puanla 2. sırada bulunuyor.
Maç fazlasıyla zirvede yer alan Arsenal'in puanı ise 73.

