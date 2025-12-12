3. Lig'de günün sonuçları

3. Lig'de günün sonuçları
Yayınlanma:
3. Lig'de 13. hafta, oynanan maçlar ile başladı. İşte günün sonuçları...

3. Lig'de 13. haftanın perdesi açıldı.

Gruplardaki müsabakaların sonuçları şöyle:

1. GRUP

Astor Enerji Çankayaspor-İnkılap Futbol: 1-1

Edirnespor-Çorluspor 1947: 0-5

Yalova FK 77-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1

İnegöl Kafkasspor-Galata SK: 4-0

Bursa Yıldırımspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-2

2. GRUP

Hacettepe Türk Metal 1963 Spor-12 Bingölspor: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-1

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Kilis 1984: 1-2

Diyarbekirspor-Erciyes 38 Futbol: 1-2

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

Niğde Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2

3. GRUP

Çayelispor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-1

1926 Bulancakspor-Sebat Gençlikspor: 0-3

Karabük İdmanyurdu-Fatsa Belediyespor: 0-1

Amasyaspor FK-Artvin Hopaspor: 3-2

Orduspor 1967-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-5

4. GRUP

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Oktaş Uşakspor: 1-2

Nazillispor-Afyonspor: 1-1

İzmir Çoruhlu FK-Altay: 0-1

Tire 2021 FK-Söke 1970: 1-0

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

