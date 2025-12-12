Batman'da 4-4'lük maç

Batman'da 4-4'lük maç
Batman Petrolspor, 2. Lig Beyaz Grup’un 16. haftasında sahasında ağırladığı Sincan Belediye Ankaraspor ile 4-4 berabere kaldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 16'ncı haftasında Batman Şehir Stadyumu’nda Sincan Belediye Ankaraspor'u konuk etti.

BATMAN'DA GOL DÜELLOSU

Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 34 ve 37'nci dakikalarda Atabey Çiçek'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde daha etkili olan konuk ekip, eşitliği yakaladı.

52 ve 61’inci sahneye çıkan Alper Tursun, skoru 2-2’ye getirdi. Beraberliğin ardından oyuna ağırlığını yeniden koyan Batman Petrolspor, Mert Örnek’in 62 ve 70’inci dakikalarda bulduğu gollerle 2 farklı öne geçti.

Konuk ekip, 81’inci dakikada Utku Şen ve 88’inci dakikada Ali Aydemir’in golleriyle skoru 4-4’e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

BATMAN PETROLSPOR 3. SIRADA

Bu sonuçla Batman Petrolspor puanını 33’e yükseltip 3’üncü sırada yer aldı.

32 puana yükselen Sincan Belediye Ankaraspor ise 4’üncü sırada kendine yer buldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

