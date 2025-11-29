24 kırmızı kart çıkmıştı: 'Gelen olursa oynarız' kararı alındı

Bölgesel Amatör Lig’de 16 Kasım’da oynanan Murgul Belediyespor - Rize Atletik 1973 Spor karşılaşmasında çıkan kavga sonrası 24 kırmızı kart çıkmış, maç tatil edilmişti. Disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından verilen cezalar ve saha değişikliği kararı, Murgul Belediyespor’un sert tepkisine yol açtı.

İŞTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER:

24 KIRMIZI KART VE HÜKMEN MAĞLUBİYET

Hakemin teknik heyet dahil 24 kırmızı kart gösterdiği maç sonrası Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), olaylı maçta toplam 17 futbolcuya kırmızı kart çıktığını açıkladı. Murgul Belediyespor’a ayrıca 19 bin TL para cezası verildi. Saha içindeki futbolcu sayısının 7’nin altına düşmesi nedeniyle bordo-beyazlı ekip 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

EV SAHİPLİĞİNİ ALDILAR

AFDK, güvenlik gerekçesiyle Murgul Belediyespor’un ev sahibi olduğu maçların Artvin Merkez’de oynanmasına karar verdi. Bu karar kulüp yönetiminde büyük tepkiyle karşılandı.

Murgul Belediyespor boykot kararı aldı

"BİZ GİTMİYORUZ! GELEN OLURSA OYNARIZ"

Murgul Belediyespor, hafta sonu Ulubey Belediyespor ile oynanacak karşılaşmaya çıkmayacağını duyurdu. Kulüp Başkanı Sedat Ali Öktem, “Murgul halkı cezalandırılıyor. Artvin Şehir Stadı bizim için deplasmandır. Sessiz bir protesto yapacağız, Artvin’e gitmeyeceğiz. Murgul’da sahada oluruz, gelen olursa oynarız” ifadelerini kullandı.

Karar sonrası Murgul’da futbolseverler büyük hayal kırıklığı yaşarken, kulüp yönetimi birlik mesajı verdi. Boykotun BAL’da nasıl bir sürece yol açacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.