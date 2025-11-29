24 kırmızı kart çıkmıştı: 'Gelen olursa oynarız' kararı alındı

24 kırmızı kart çıkmıştı: 'Gelen olursa oynarız' kararı alındı
Yayınlanma:
BAL’da 24 kırmızı kartlı olaylı maçın ardından AFDK cezaları ve saha değişikliği kararı, Murgul Belediyespor’un boykot açıklamasıyla sonuçlandı.

Bölgesel Amatör Lig’de 16 Kasım’da oynanan Murgul Belediyespor - Rize Atletik 1973 Spor karşılaşmasında çıkan kavga sonrası 24 kırmızı kart çıkmış, maç tatil edilmişti. Disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından verilen cezalar ve saha değişikliği kararı, Murgul Belediyespor’un sert tepkisine yol açtı.

İŞTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER:

24 KIRMIZI KART VE HÜKMEN MAĞLUBİYET

Hakemin teknik heyet dahil 24 kırmızı kart gösterdiği maç sonrası Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), olaylı maçta toplam 17 futbolcuya kırmızı kart çıktığını açıkladı. Murgul Belediyespor’a ayrıca 19 bin TL para cezası verildi. Saha içindeki futbolcu sayısının 7’nin altına düşmesi nedeniyle bordo-beyazlı ekip 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

EV SAHİPLİĞİNİ ALDILAR

AFDK, güvenlik gerekçesiyle Murgul Belediyespor’un ev sahibi olduğu maçların Artvin Merkez’de oynanmasına karar verdi. Bu karar kulüp yönetiminde büyük tepkiyle karşılandı.

basintoplantisi.webp
Murgul Belediyespor boykot kararı aldı

"BİZ GİTMİYORUZ! GELEN OLURSA OYNARIZ"

Murgul Belediyespor, hafta sonu Ulubey Belediyespor ile oynanacak karşılaşmaya çıkmayacağını duyurdu. Kulüp Başkanı Sedat Ali Öktem, “Murgul halkı cezalandırılıyor. Artvin Şehir Stadı bizim için deplasmandır. Sessiz bir protesto yapacağız, Artvin’e gitmeyeceğiz. Murgul’da sahada oluruz, gelen olursa oynarız” ifadelerini kullandı.

murgul.jpg

Karar sonrası Murgul’da futbolseverler büyük hayal kırıklığı yaşarken, kulüp yönetimi birlik mesajı verdi. Boykotun BAL’da nasıl bir sürece yol açacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Spor
TFF'nin skandal derbi kararını açıkladı
TFF'nin skandal derbi kararını açıkladı
Galatasaray derbi öncesi müjdeyi açıkladı: Moraller tavan yaptı
Galatasaray derbi öncesi müjdeyi açıkladı: Moraller tavan yaptı