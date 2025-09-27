19 ülkeden 173 sporcu İstanbul'a doğru yola çıktı

Yayınlanma:
Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak. İstanbul'un ev sahipliğindeki organizasyona 173 sporcu katılacak.

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 19 ülkeden 173 sporcu mücadele edecek.

Aerobik cimnastikte yarışmalar, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ritmik cimnastik yarışmalarına 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Artistik cimnastikte (Kadınlar ve erkekler) ise sporcular, 3-7 Ekim tarihlerinde Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde serilerini sunacak.

MİLLİ TAKIM KADORSU DA BELLİ OLDU

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek cimnastikçiler ise şöyle:

Artistik erkekler: Umut Örs, Ege Ertöz, Arben Erdem Gümüşlü, Mevlüt Kağan Soylu, Güney Kapucu, Bulut Özince

Artistik kadınlar: İnci Kaleköylüoğlu, İrem Karabalık, Yaşam Suğra Akan, Gülcenaz Gülen, Ayşe Duru Ayaztuna, Danefa Güney

Aerobik cimnastik: Ekin Çınar, Duru Günen, Özgü Erdemir, Tanem Atar, Süleyman Balaban, Furkan Saylan, Yudum Atan, Duru Mavi Bayam, Selin Özermiş, Busenaz Atmaca, Murat Mert Erdiç, Elvin Gülen

Ritmik cimnastik: Selen Camcı, Ada Kaplan, Ela Alparslan, Elif Ece Birgin, Yağmur İşbuyuran, Nil Deniz Tarhan, Zeynep Hepşenol, Öykü Özoğuz.

