12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Yayınlanma:
Eurobasket 2025'te çeyrek finale yükselen 12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu.

Eurobasket 2025’te mücadele eden Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

RAKİBİMİZ POLONYA OLDU

Son 16 turunda Bosna Hersek’i 80-72 mağlup etmeyi başaran Polonya, çeyrek finalde Ay-yıldızlılar ile eşleşti.

TÜRKİYE – POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

Taraflar arasında oynanacak olan çeyrek final mücadelesi 9 Eylül Salı günü Riga’da oynanacak. Karşılaşmanın saati ise henüz açıklanmadı.

ERGİN ATAMAN MAÇ SAATİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son 16 turunda İsveç’e karşı oynanan maçın başlama saati olay olmuş Ergin Ataman, FIBA’ya tepki göstermişti.

Ataman açıklamasında “Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA'nın bize, grubu yenilgisiz bitiren grup lideri takıma karşı saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12.00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçmalık. 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12.00'de oynuyoruz. Herkes şunu bilsin, sabah 03.00'te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

