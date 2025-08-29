12 Dev Adam'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir galibiyet daha

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Çekya karşı karşıya geldi. Arena Riga’da oynanan mücadelede 12 Dev Adam rakibini 92-78 mağlup etmeyi başardı.

SIRADAKİ RAKİP PORTEKİZ

Bu galibiyet ile birlikte gruptaki puanını dörde çıkarmayı başaran Ay-yıldızlılar liderliğini sürdürdü. Millilerimiz gruptaki bir sonraki maçında Portekiz ile karşılaşacak.

DETAYLAR

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Türkiye: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2

Çekya: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)