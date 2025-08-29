12 Dev Adam'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir galibiyet daha

12 Dev Adam'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir galibiyet daha
Yayınlanma:
Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile karşılaşan millilerimiz rakibini 92-78 mağlup etti.

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Çekya karşı karşıya geldi. Arena Riga’da oynanan mücadelede 12 Dev Adam rakibini 92-78 mağlup etmeyi başardı.

SIRADAKİ RAKİP PORTEKİZ

Bu galibiyet ile birlikte gruptaki puanını dörde çıkarmayı başaran Ay-yıldızlılar liderliğini sürdürdü. Millilerimiz gruptaki bir sonraki maçında Portekiz ile karşılaşacak.

DETAYLAR

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Türkiye: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2

Çekya: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Spor
Beşiktaş anlaşmayı KAP'a açıkladı
Beşiktaş anlaşmayı KAP'a açıkladı
Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı
Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı