12 Dev Adam yarı finalde: Polonya karşısında tarihi zafer

12 Dev Adam yarı finalde: Polonya karşısında tarihi zafer
Yayınlanma:
Polonya'yı 91-77'lik skorla mağlup eden 12 Dev Adam, 2025 Eurobasket'te yarı finale yükseldi.

2025 Eurobasket çeyrek final maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Polonya karşı karşıya geldi.

12 DEV ADAM YARI FİNALDE

Arena Riga'da oynanan mücadelede 12 Dev Adam rakibini 91-77’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Millilerimiz bu galibiyet ile birlikte adını yarı finale yazdırdı. Milliler, 2001 Eurobasket'ten sonra ilk defa yarı finale yükseldi.

kjbnfbfgb.jpg
24 yıl sonra yarı final

RAKİBİNİ BEKLİYOR

12 Dev Adam, yarı finalde Litvanya - Yunanistan maçının galibiyle mücadele edecek. Karşılaşma 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ

Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya, Çekya ve İsveç'i mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden milliler şimdi de Polonya'yı yenerek 6'da 6 yapmayı başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Spor
Fenerbahçe'de kritik Sadettin Saran kararı verildi
Fenerbahçe'de kritik Sadettin Saran kararı verildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi