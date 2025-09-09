12 Dev Adam yarı finalde: Polonya karşısında tarihi zafer

2025 Eurobasket çeyrek final maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Polonya karşı karşıya geldi.

12 DEV ADAM YARI FİNALDE

Arena Riga'da oynanan mücadelede 12 Dev Adam rakibini 91-77’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Millilerimiz bu galibiyet ile birlikte adını yarı finale yazdırdı. Milliler, 2001 Eurobasket'ten sonra ilk defa yarı finale yükseldi.

24 yıl sonra yarı final

RAKİBİNİ BEKLİYOR

12 Dev Adam, yarı finalde Litvanya - Yunanistan maçının galibiyle mücadele edecek. Karşılaşma 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ

Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya, Çekya ve İsveç'i mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden milliler şimdi de Polonya'yı yenerek 6'da 6 yapmayı başardı.