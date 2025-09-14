12 Dev Adam için Galata Kulesi sürprizi

Yayınlanma:
12 Dev Adam, Eurobasket 2025 final maçı için Galata Kulesi'nde özel bir organizasyon düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Galata Kulesi'nin, 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağını bildirdi.

"GALATA KULESİ'NDE BÜYÜLÜ ATMOSFER YAŞANACAK"

Bakanlığın sosyal medya paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarih yazdığı final heyecanının, bu kez İstanbul'un kalbinde tarihi Galata Kulesi'nin büyülü atmosferinde yaşanacağı belirtildi.

Binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı Galata Kulesi'nin bu kez 12 Dev Adam'ın zafer yolculuğuna sahne olacağı belirtilen paylaşımda, "Coşkumuzu paylaşmak, heyecanımıza ortak olmak için seni de bu tarihi ana davet ediyoruz. Galata Kulesi saat 21.00. Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al. Tarihi kulenin gölgesinde, tek yürek olalım." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

