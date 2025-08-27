12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'na harika başladı

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'na harika başladı
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Letonya'yı 93-73 mağlup etti.

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız ile Letonya karşı karşıya geldi.

20 SAYI FARKLA GALİP GELDİK

Letonya'nın başkenti Riga'daki Riga Arena'da oynanan mücadelede 12 Dev Adam rakibini 93-73 mağlup etmeyi başardı.

LİDERLİĞE OTURDUK

Ay-yıldızlılar bu galibiyet ile birlikte 2 puana ulaşarak averaj farkıyla liderliğe oturdu. Millilerimizi, aynı puandaki Portekiz takip etti.

SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA

Milliler turnuvadaki bir sonraki maçında Çekya ile karşılaşacak. 29 Ağustos Cuma günü oynanacak olan mücadele saat 14.45'te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

