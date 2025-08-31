102 yıllık kulüp daha 2. haftadan endişelendirdi

1923 yılında kurulan İzmir'in köklü kulübü Altınordu, 2. Lig'de Erbaaspor ile berabere kalması sonrası İskenderunspor'a 4-0 yenildi. Bu durum taraftarların endişelenmesine yol açtı.

2. Lig Beyaz Grup’taki ilk maçında evinde Erbaaspor’la 1-1 berabere kalan Altınordu, 2. haftada İskenderunspor deplasmanında aldığı 4-0’lık farklı mağlubiyetle endişe yarattı.

Kulübü devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın yatırımcı bulamayıp kadroyu dağıtması nedeniyle sezona sıkıntılarla başlayan kırmızı-lacivertliler, altyapısından yetişen gençleriyle sahaya çıkıyor.

Altınordulu taraftarlar 21,5 yaş ortalamasıyla mücadele eden takımın tecrübeli oyuncu transferi yapılmazsa kümede kalma savaşı vereceğini dile getiriyor.

İskenderunspor deplasmanında 18 dakikada kalesinde 3 gol görerek soyunma odasına 3-0 geride giren İzmir temsilcisi, ikinci devrede bir gol daha yiyerek 4-0’lık yenilgiye engel olamadı.

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, ilk 11’de kalede Arif’in yerine Umut’a savunmada Bilal’in yerine Birhan’a şans verdi. Genç teknik adam ikinci yarının başında Umut’u çıkarıp Efe Kaan’ı oyuna sokarken, Birhan’ın yerine Bilal’i sahaya sürdü.

Yeni transfer İzlem Anıl da ikinci devrede süre aldı. Altınordu önümüzdeki hafta 24Erzincanspor’u ağırlayacak.

