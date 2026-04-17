1 puan alınca şampiyon olacak Bursaspor'a TFF'den kötü haber

Bursaspor, 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 12 Nisan’da Eskişehir’de oynanan Ankara Demirspor karşılaşmasındaki ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından toplam 486 bin TL para cezasına çarptırıldı.

SAHA OLAYLARI VE MERDİVEN BOŞLUĞU İHLALİ

Kurul kararına göre yeşil-beyazlı kulübe, karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle 275 bin TL, merdiven boşluğu ihlalinin bu sezon 12’nci kez tekrarlanması sebebiyle de 211 bin TL olmak üzere toplamda 486 bin TL ceza kesildi.

ANKARA DEMİRSPOR’A DA CEZA

Ev sahibi Ankara Demirspor ise stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 125 bin TL para cezası aldı.

SEZONUN EN AĞIR CEZALARINDAN BİRİ

Bursaspor’a verilen 486 bin TL’lik ceza, bu sezon PFDK tarafından kulüplere uygulanan en yüksek para cezalarından biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle merdiven boşluğu ihlalinin 12’nci kez tekrarlanması, dikkat çekti.

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Bursaspor, uzun süren sıkıntılı yılların ardından yeniden ayağa kalkıyor.

2018-2019 sezonunda Süper Lig’den düşerek önce 1. Lig’e, ardından 3. Lig’e kadar gerileyen yeşil-beyazlılar, yönetim değişikliğiyle birlikte adeta küllerinden yeniden doğdu.

1 PUAN YETİYOR

Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk ipini göğüsleyen Bursa temsilcisi, hem mali hem de sportif açıdan önemli bir başarıya imza attı.

Bu yıl 2. Lig Kırmızı Grup’ta favoriler arasında gösterilen Bursaspor, bitime iki hafta kala en yakın rakibine 6 puan fark atarak liderliğini koruyor.

33. hafta mücadelesinde pazar günü saat 15.00’te Somaspor’u konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmadan alacağı tek puanla rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek ve Trendyol 1. Lig’e yükselme hakkını elde edecek.