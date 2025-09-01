Zeydan Karalar hukukçuları şaşırtan suçlamalar hakkında konuştu: Benim dava çok komik

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Silivri'de tutuklu bulunduğu Marmara cezaevindeki bir gününü anlattı.

Adana Küçük Saat'ten Taner Talaş'a konuşan Karalar, "Günlük yazmıyorum. Ben günlük yazmayı hiç denemedim. Sadece çok badireli yaşamımı yazmaya çalışıyorum. Çok yazmak istiyordum buraya kısmetmiş. Burada da çok da vaktimiz olmuyor, sağ olsunlar gelen giden çok fazla" dedi.

"3 KİŞİLİK ODADA YALNIZ KALIYORUM"

Üç kişilik odada yalnız kaldığını söyleyen Karalar, "Üç kişilik ama ben yalnız kalıyorum. Biliyorsun Anadolu insanı erken kalkar. 06-06:30 gibi kalkıyorum. Genelde 06 gibi, 1, 1,5 saat kitap okuyorum. Sonra aşağı inip 1 saat yürüyorum. Kahvaltı sabah haberleri zaten 9-9:30 oluyor ve başlıyor ziyaretçiler gelmeye..." diye konuştu.

"13 KİTAP BİTİRDİM"

Mektupta bir gününü anlatan Zeydan Karalar, 13 kitap bitirdiğini, sırada 20 kitap olduğunu belirtti; "Öğlen 1 saat kitap okuyorum. Akşam da 22:30 gibi TV’yi kapatıyor 1,1,5 saat kitap okuyup uyuyorum. Değişik konularda 13 kitap bitirdim. İki kitap var elimde aynı anda okuduğum bir iki güne biter. Sırada 20 kitap var çok kitap gönderen oluyor. Benim dava çok komik tüm hukukçular şaşırıyorlar. Bizi yatıracakları varmış. Ben hiç kafayı oraya takmıyorum. Biz siyasi deyince kızıyorlar o kadar alakasız ona başka bize başka hukuk uygulanıyor ki anlatamam."

O İDDİALAR HAKKINDA KONUŞTU

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Karalar, Baki Nugay'ın iddialarına da yanıt verdi. Karalar, "Baki Nugay altı ay sonra ihbar yapıldı diye ifade vermiş. İfadesin de ödemelerimi almakta zorlanıyordum demiş. Oysa o kadar düzenli ödeme yapılmış ki ay bile geçmeden tüm hakedişleri ödenmiş. Yani öyle bir şey olma şartı yok. İkincisi bu ihalede Aziz İhsan Aktaş benim ortağım değil diyor buna rağmen beni Aziz İhsan Aktaş dosyasına dahil ettiler vardır bir düşündükleri.

"ÜZÜNTÜM ADANA'DAN UZAK OLMAK!"

Konuyla alakası olmamasına rağmen Aziz İhsan Aktaş dosyasına dahil edildiğini belirten Karalar, en büyük üzüntüsünün de Adana'dan uzakta olmak olduğunu belirtti; "Rahatım iyiyim dert etmiyorum. Üzüntüm Adana’dan uzak olmak bu da geçer en yakın zamanda biter bu durum ama ülke açısından çok üzülüyorum. Türkiye bu hale gelmemeliydi" ifadelerini kullandı.