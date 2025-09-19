Yusuf Tekin'in okulda gören öğretmen şoke oldu

Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, Düzce'de bir okula gayri resmi ziyarette bulundu. Tekin, öğretmenin kendisini görünce yaşadığını şaşkınlığı anlattı. Tekin, "İlk görünce veli zannetti" dedi.

Tarikat ve cemaatler hakkındaki açıklamaları ile tartışma konusu olan LGS'de soruların sınav esnasında sızdığını kabul eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce'ye gitti.

Tekin, iki okula sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Tekin, Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’ne giderek incelemelerde bulundu.

Tekin, Düzce Valisi'ne bile kente geldiğini haber etmediğini söyledi.

Tekin, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nin bahçesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tekin, okul bahçesine girdiğinde nöbetçi öğretmenin kendisini tanımadığını ve şoke olduğu anları gülerek anlattı. Tekin şunları sarf etti:

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"


“Çok da güzel oldu. Öğrencilerimiz de mutlu oldu. Vallahi biz ilk bakanlığa başladığımızdan itibaren yaptığımız bütün il ziyaretlerinde resmi programlarımızın dışında gayriresmi olarak gidiyoruz. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle sohbet ettik. Valimiz dahil hiç kimsenin haberi yok. İngilizce öğretmenimiz, nöbetçi öğretmenimiz beni ilk görünce öğrenci velisi zannetti. Sonradan fark ediyorlar. Çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim ve öğretimini bu ülkenin kalkınmasını Türkiye'nin dünyada milletler arasında bulunduğu yeri bir tık yukarıya taşımak için çaba sarf ediyoruz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Karşılıklı ben hep şunu söylüyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla beraber, hepimiz aynı duygularla, aynı düşüncelerle, aynı heyecanla kibre kapılmadan mütevazı bir biçimde gururlanmadan işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olacağız. Kesinlikle başarılı olacağız”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

