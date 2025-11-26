Yusuf Tekin'in hemşehrilerinden mülakatta göz dolduran başarı! Yüzde 99'u geçti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’dan mülakata giren 100 adaydan 99’u başarı sağlandı. Tekin'in hemşehrilerinin mülakattaki yüzde 99'luk başarı oranı dikkat çekti.

Ankara’da 15 bin öğretmen kura ile atandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da adayların büyük bir başarı gösterdiği ortaya çıktı. Tekin'in memleketlisi 100 öğretmen adayı mülakat sınavına girdi. Tekin'in hemşehrilerinin 99’u sınavı kazandı ve atamaları yapıldı.

Duruma tepki gösteren atanamayan öğretmenler, Saadet Partisi (SP) milletvekilleri Mesut Doğan ve Mehmet Karaman ile Gençlik Kolları Başkanı Haldun Pekdemir’le görüştü.

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; Öğretmen adayları görüşmede, “Bakan Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da mülakat sınavına 100 kişi girdi, 99’u kazandı ve hepsinin ataması yapıldı, biz itiraz edince terörist olduk” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapmalarına izin verilmediğini belirten adaylar, liyakatsizlikten dert yandı.

BAHÇELİ MÜLAKAT MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN ÇAĞRISI YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP iktidarının genel seçimde söz verdiği ama kaldırmadığı mülakat nedeniyle mağdur olanlar için ittifak ortağını eleştirdi.

Son Dakika | Bahçeli'den AKP'ye mülakat resti! "Elenen öğretmenlere hak iadesi tanınmalı"Son Dakika | Bahçeli'den AKP'ye mülakat resti! "Elenen öğretmenlere hak iadesi tanınmalı"

Bahçeli, partisinin dünkü Grup Toplantısı'nda kontenjanların artırılmasını ve mülakatta elenenlerin haklarının iade edilmesini istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

