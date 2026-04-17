Yusuf Tekin: Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük tavize izin vermeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle yaptığı çevrim içi toplantıda, güvenlik önlemlerine ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının başında Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’dan 14 ve 15 Nisan’da iki okulda gerçekleşen silahlı saldırılarda yaralananların sağlık durumlarına ilişkin son durum hakkında bilgi alan Tekin, bakanlık birimleri tarafından yürütülen psiko-sosyal destek faaliyetleri ve alınan tedbirlere ilişkin il milli eğitim müdürlerinden bilgi aldı.

Yusuf Tekin, il milli eğitim müdürlerinden öğretmen, öğrenci ve velilerle irtibat hâlinde kalınarak sürecin hassasiyetle yürütülmesini istedi.

"EVLATLARIMIZIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA EN KÜÇÜK BİR TAVİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Tekin, eğitim camiasına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı ve "geçmiş olsun" diyerek, şunları söyledi:

"Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyecek, çocuklarımızın insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin milli birliğinin, beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle dayanışma içinde olmamız gerekiyor."

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAKLAR

Saldırı olaylarını tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini ifade eden Yusuf Tekin, güvenlik konusunda alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, bunları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

