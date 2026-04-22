Yüreğir’de Demirçalı kararı sonrası CHP harekete geçti

İçişleri Bakanlığı’nın, “rüşvet vermek” suçlamasıyla hapis cezası verilen Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’yı görevden uzaklaştırdığını açıklaması, siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. Kararın ardından CHP, Adana’da basın açıklaması yapma kararı aldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

Bakanlığın duyurusuna göre Demirçalı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Nisan 2026 tarihli kararıyla 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Bu gelişme üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

CHP'DEN BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

CHP Adana İlçe Başkanlığı ise yaptığı açıklamada, “Başkanımız Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasına karşı ses yükseltmek ve demokrasiye sahip çıkmak için basın açıklamasında buluşuyoruz” açıklamasında bulundu. CHP'nin bugün saat 17.00’de Yüreğir Belediyesi önünde toplanma çağrısı yaptığı ifade edildi.