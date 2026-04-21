Son Dakika | Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Demirçalı hakkında “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Nisan 2026 tarihli kararıyla 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Bu kararın ardından Demirçalı, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"ADANA İLİ YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ DEMİRÇALI’NIN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."