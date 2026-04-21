Son Dakika | Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika | Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, "Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Demirçalı hakkında “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Nisan 2026 tarihli kararıyla 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Bu kararın ardından Demirçalı, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Kahramanmaraş için özel karar! Okul saldırısının ardından Bakan duyurduKahramanmaraş için özel karar! Okul saldırısının ardından Bakan duyurdu

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"ADANA İLİ YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ DEMİRÇALI’NIN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Son Dakika | Bahçeli'den bir ara seçim açıklaması daha
Son Dakika | Bahçeli'den bir ara seçim açıklaması daha
AKP'li belediyenin denetim raporu: Belediye tesisi başkanlık makamı oldu, çiçeğe milyonlar aktı!
AKP'li belediyenin denetim raporu: Belediye tesisi başkanlık makamı oldu, çiçeğe milyonlar aktı!