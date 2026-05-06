YSK'nın yeni başkanı seçildi: Serdar Mutta Kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) değişim süreci bugün sona erdi. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen toplam 6 yeni üye, törenle yemin etti. Bu yemin töreniyle birlikte yeni üyeler, YSK’daki görevlerine resmen başladı.

Yemin töreninden sonra, kurul üyeleri saat 16.00'da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkanvekilinin yerine yeni isimleri belirlemek için seçim yaptı. Yapılan oylama sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Serdar Mutta seçildi.

Seçimin ardından Serdar Mutta’nın kim olduğu da kamuoyunda merak konusu oldu.

Son dakika | YSK Başkanı Serdar Mutta oldu

SERDAR MUTTA KİMDİR?

1 Ocak 1974’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğan Serdar Mutta, evli ve dört çocuk babasıdır. Ortaöğrenimini Kırıkhan Lisesi’nde tamamlayan Mutta, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik görevini ise İzmir’in Konak ilçesinde askeri hakim olarak yaptı.

SERDAR MUTTA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Meslek hayatına İstanbul Beyoğlu’nda hakim adayı olarak başlayan Mutta; Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu’nda hâkimlik yaptı. Ardından Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerini üstlendi.

16 Temmuz 2018’de Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, görevini Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olarak sürdürüyor.

Akademik alanda da çalışmalar yürüten Mutta, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2021 yılında ise Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” konulu çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Yabancı dil olarak İngilizce bildiği aktarılan Mutta’nın “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” adlı eseri de yayımlanmıştır.