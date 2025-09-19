YSK'nın tarihi CHP kararı için dakikalar kaldı! Hem siyasette hem ekonomide nefesler tutuldu

CHP'ye kayyum atanacağı iddia edilen Kurultay Davası'na karşı, parti delegeleri kritik bir hamle yaptı. 15 Eylül'deki duruşmadan önce delegeler, olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Dört gün önce görülen bu davada, CHP'ye kayyum atanmasına karar verilseydi, 21 Eylül'deki kurultayda yeni genel başkan seçilecekti. Dava da 24 Ekim'e ertelendi.

Fakat CHP Ankara delegelerinden Şahin Kurt, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle yaptığı başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı.

Daha önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nun reddettiği itiraz, bu kez Anayasa'nın 79. maddesi gerekçe gösterilerek YSK’ya sunuldu. YSK'nın, bugün saat 15.30’da Ahmet Yener başkanlığında toplanarak başvuruyu değerlendirmesi bekleniyor.

Kurt’un itirazında “tam kanunsuzluk hali” olduğu iddia edildi. Hukukçular ise, bu başvurunun reddedilmesini bekliyor. Ancak nihai kararı YSK verecek.

İTİRAZ DAYANAKLARI NELER?

Şahin Kurt, başvurusunda çok sayıda gerekçe sıraladı. En önemli iddialarından biri, olağanüstü kurultay çağrısı için gerekli 15 günlük sürenin beklenmeden işlem yapılması. Kurt, bu sürenin CHP Tüzüğü'nün 48. maddesi uyarınca zorunlu olduğunu iddia etti.

Ayrıca, noter onaylı olması gereken imzaların usule uygun olmadığını, imzalar arasında görevden uzaklaştırılan İstanbul delegesinin de bulunduğunu ileri sürdü.

Kurt, olağan kurultay süreci devam ederken olağanüstü kurultay çağrısının yalnızca MYK yetkisiyle yapılabileceğini, ancak yetkinin Genel Başkan tarafından “gasp edildiğini” öne sürdü. CHP ise çağrının MYK onayıyla yapıldığını ve usule uygun olduğunu belirtti.

İLK ÖNCE İLÇE VE İLÇE SEÇİM KURULARI'NA İTİRAZ YAPILDI

15 Eylül’de Çankaya İlçe Seçim Kurulu, yapılan başvurunun tamamını reddetti. Ardından Kurt, kararı Ankara İl Seçim Kurulu’na taşıdı. Ancak İl Seçim Kurulu, İlçe Kurulu kararının kesin olduğunu belirterek başvuruyu değerlendirmeye almadı.

Kurt bu kez Anayasa’nın 79. maddesine atıfla YSK’ya başvurdu. CHP’li hukukçulara göre, bu maddeye dayanan “tam kanunsuzluk” itirazı ancak çok istisnai durumlarda geçerli olabilir. Ancak YSK, 2009’da benzer bir içtihatla böyle bir başvuruyu kabul etmişti.

PİYASALARDA NEFESLER TUTULDU

Haftanın başında CHP Kurultay Davası’ndan çıkan erteleme kararı, piyasaları olumlu etkilemişti. BIST 100 endeksi, İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasının yarattığı baskıya rağmen toparlanarak 11 bin puanın üzerine çıkmıştı.

Ancak dün gelen YSK başvurusu haberi, olumlu havayı tersine çevirdi.

CHP kurultayına yönelik yeni bir hukuki belirsizlik oluşması, Borsa İstanbul’da düşüşe yol açtı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 11.048 puandan kapattı. Özellikle banka hisselerinde satışlar hızlandı.

Şimdi de piyasalar YSK'nın kararına dikkat kesildi. Birçok yatırımcı, bu kararı bekliyor.

O HAKİM NOKTAYI KOYDU

Halk TV'de Remziye Demirkol'un programına bağlanan eski Yargıtay Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK'nın kurultayı iptal etmeyeceğini kesin dille söyledi. Eminağaoğlu şöyle konuştu: