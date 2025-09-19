YSK'nın tarihi CHP kararı için dakikalar kaldı! Hem siyasette hem ekonomide nefesler tutuldu
CHP'ye kayyum atanacağı iddia edilen Kurultay Davası'na karşı, parti delegeleri kritik bir hamle yaptı. 15 Eylül'deki duruşmadan önce delegeler, olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Dört gün önce görülen bu davada, CHP'ye kayyum atanmasına karar verilseydi, 21 Eylül'deki kurultayda yeni genel başkan seçilecekti. Dava da 24 Ekim'e ertelendi.
Fakat CHP Ankara delegelerinden Şahin Kurt, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle yaptığı başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı.
Daha önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nun reddettiği itiraz, bu kez Anayasa'nın 79. maddesi gerekçe gösterilerek YSK’ya sunuldu. YSK'nın, bugün saat 15.30’da Ahmet Yener başkanlığında toplanarak başvuruyu değerlendirmesi bekleniyor.
Kurt’un itirazında “tam kanunsuzluk hali” olduğu iddia edildi. Hukukçular ise, bu başvurunun reddedilmesini bekliyor. Ancak nihai kararı YSK verecek.
İTİRAZ DAYANAKLARI NELER?
Şahin Kurt, başvurusunda çok sayıda gerekçe sıraladı. En önemli iddialarından biri, olağanüstü kurultay çağrısı için gerekli 15 günlük sürenin beklenmeden işlem yapılması. Kurt, bu sürenin CHP Tüzüğü'nün 48. maddesi uyarınca zorunlu olduğunu iddia etti.
Ayrıca, noter onaylı olması gereken imzaların usule uygun olmadığını, imzalar arasında görevden uzaklaştırılan İstanbul delegesinin de bulunduğunu ileri sürdü.
Kurt, olağan kurultay süreci devam ederken olağanüstü kurultay çağrısının yalnızca MYK yetkisiyle yapılabileceğini, ancak yetkinin Genel Başkan tarafından “gasp edildiğini” öne sürdü. CHP ise çağrının MYK onayıyla yapıldığını ve usule uygun olduğunu belirtti.
İLK ÖNCE İLÇE VE İLÇE SEÇİM KURULARI'NA İTİRAZ YAPILDI
15 Eylül’de Çankaya İlçe Seçim Kurulu, yapılan başvurunun tamamını reddetti. Ardından Kurt, kararı Ankara İl Seçim Kurulu’na taşıdı. Ancak İl Seçim Kurulu, İlçe Kurulu kararının kesin olduğunu belirterek başvuruyu değerlendirmeye almadı.
Kurt bu kez Anayasa’nın 79. maddesine atıfla YSK’ya başvurdu. CHP’li hukukçulara göre, bu maddeye dayanan “tam kanunsuzluk” itirazı ancak çok istisnai durumlarda geçerli olabilir. Ancak YSK, 2009’da benzer bir içtihatla böyle bir başvuruyu kabul etmişti.
PİYASALARDA NEFESLER TUTULDU
Haftanın başında CHP Kurultay Davası’ndan çıkan erteleme kararı, piyasaları olumlu etkilemişti. BIST 100 endeksi, İstanbul İl yönetimine kayyum atanmasının yarattığı baskıya rağmen toparlanarak 11 bin puanın üzerine çıkmıştı.
Ancak dün gelen YSK başvurusu haberi, olumlu havayı tersine çevirdi.
CHP kurultayına yönelik yeni bir hukuki belirsizlik oluşması, Borsa İstanbul’da düşüşe yol açtı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 11.048 puandan kapattı. Özellikle banka hisselerinde satışlar hızlandı.
Şimdi de piyasalar YSK'nın kararına dikkat kesildi. Birçok yatırımcı, bu kararı bekliyor.
O HAKİM NOKTAYI KOYDU
Halk TV'de Remziye Demirkol'un programına bağlanan eski Yargıtay Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK'nın kurultayı iptal etmeyeceğini kesin dille söyledi. Eminağaoğlu şöyle konuştu:
- İl Seçim Kurulu kararı kesin. Süreç bitti. Bunu YSK önüne taşımanın tek yolu kanunsuz tam kanunsuzluk olduğu için bu ad altında konu YSK'ya taşındı.
- Şunu net olarak şu andan itibaren ifade edeyim. YSK bu başvuruyu kesin olarak reddedecek. Bu konuda hiçbir tartışmaya gerek yok.
- Bizi izleyenleri sadece rahatlatmak için değil, hukukun ve uygulamanın bugüne kadar şekillendiği durum itibariyle bunu söylemekte hiçbir tereddüt duymuyorum.
- YSK diyecek ki ilçe seçim kurulu kararı hukuka uygundur. Bu karara yapılan İl Seçim Kurulu tarafından verilen karar kesindir.
- İl Seçim Kurulu kararı karşısında bana yapılmış olan tam kanunsuzluk başvurusunda bir tam kanunsuzluk nedeni bulunmadığından başvurunun reddine diyecek. Bunda bugünkü bugüne kadarki uygulamaları itibarıyla bunu söylemekte ben hiçbir sakınca görmüyorum.
- İstanbul ilçe kongreleri durdurulunca YSK o tam kanunsuzlukla ilgili başvuruda dedi ki başlamış kongre süreçleri durdurulamaz dedi. Ve İstanbul'la ilgili o süreci devam ettirdi. Kongre süreci devam ettirildi. Aynı şey Ankara'da başlamış bir olağanüstü kurultay süreci var. YSK olağanüstü kurultay sürecini durdurmayacak, devam edeceği şekilde bu kurultay süreci devam edecek.
- Şimdi başvuru sahipleri hukuku dolanarak olmadık gerekçelerle sürekli seçim kurullarını, YSK'yı, mahkemeleri işgal ediyorlar. Bugün en büyük gerekçeleri efendim neden imza için 15 gün beklenmedi de çok acele edilerek YSK önüne konu taşındı.
- Siyasi partiler yasası ve CHP tüzüğünde imzalarla ilgili iki konu var. Bir en az yüzde 20 imza toplamak, bir de en azyüzde 50 imza toplamak. Bunun için 15 gün beklenir diyor. En az yüzde 20 imza toplarsanız seçim ve güvenoyu olmadan olağanüstü kurultay yapılıyor. İşte orada 15 gün beklerseniz belki bu imza sayısı yüzde 50'yi bulacak diye 15 günlük bekleme süresi getirilmiş. Yani hemen imzaları teslim etmeyin. 15 günü bekleyin. Belki o zaman yüzde 20'yi aşacak, 30, 40, 50'yi geçecek ve güvenoyu seçim olacak diye. Yüzde 50'yi bulmuşsanız artık azami gereken imzayı en az gereken imzayı seçim için toplamışsınız. Artık yüzde 60 da, 70 de, 80 de, 90 da imza toplasanız değişen hiçbir şey yok. Neticede delege kararını, seçimli kurultay kararını vermiş. Bu bir delege kararı. Delege kararı ortaya çıktığı için bu sonuç doğurmuş bir karar. Sonuç doğurmuş bir karar ilk gün ortaya çıkmışsa sonuç ilk gün doğmuştur.
- Bunun için 15. günü dahi beklemenin hiçbir anlamı yoktur. Bakın size burada örnek birçok yargı kararı, Anayasa Mahkemesi, YSK kararları da getirdim. Satırlarını da tarih sayılarını da okuyabiliriz. Birinci gün bu sonuç ortaya çıkmışsa artık beklemenin hiçbir anlamı yoktur şeklinde delege bu kararı alan delegedir. Karar alınmıştır, sonuç ortaya çıkmıştır. Bu karar partiyi bağlar. Bu karar kurultay yapılacağı için seçim kurulu o seçim yerine gidecektir. Seçim kurulunu bağlar, YSK'yı bağlar. Dolayısıyla bu karardan toplu karar olduğu için tek tek delegeleri çağırıp da vazgeçirmek de olanaklı değil. Toplu karardan bireysel vazgeçmeler de mümkün değil. Her durumda olağanüstü kurultay yapılacak. Hukukun anlamı, ifadesi mevzuatımız ve yıllardır süregelen seçim hukukumuz bu şekilde biçimlenmiş durumda.