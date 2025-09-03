Silah kutlamalarına ağır ceza yolda! Yılmaz Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışına katıldı. Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, kamuoyunu yakından ilgilendiren düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu.

Tunç, 10. Yargı Paketi’nden kalan bazı düzenlemelerin 11. Yargı Paketi'ne ekleneceğini belirtti. Meskun mahalde silah kullanılmasına karşı ağır yaptırımlar öngörüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Meskun mahalde silah atma. Yani kutlama günlerinde, en mutlu olacağımız günlerde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada silah atılıyor ve bir çocuğumuza, vatandaşımıza isabet ediyor ve o mutlu gün, kara güne dönüşüyor. Bunların ortadan kalkması lazım."

Tunç, bu tür durumlarda cezanın artırılacağını şu sözlerle vurguladı:

"Dolayısıyla hem meskun mahalde silah atanın cezası olmalı, ruhsatlı silahı da olsa, hem de kutlama günlerinde yaparsa cezası yarı oranında artmalı. Zaten ölüm ya da Allah korusun, yaralama söz konusu olduğunda zaten ayrıca onun cezasını alabilecek."

Kurusıkı silahları da kapsayan düzenlemenin Adalet Komisyonu’ndan geçtiğini hatırlatan Tunç, Meclis’in 1 Ekim’de açılmasıyla bu teklifin ilk işler arasında yer alacağını belirtti.

Tunç, trafik güvenliğini ihlal eden davranışlara yönelik de yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şu ifadeleri kullandı:

"Yine trafik güvenliğini ihlal eden, trafikte yol kesen, araçları durduranlara yönelik ceza kanunumuzda müstakil bir suç ihdas edeceğiz."

Yargı Paketi'ndeki bazı hedefleri hatırlatan Tunç, yargı sürecindeki etkinliğin artırılacağını belirtti. Şöyle konuştu: