Yeniden Refah'tan süreç çıkışı: Şımarttığınız teröristler başımıza çıktı

PKK'lı Bese Hozat kodadlı terörist Hülya Oran'ın "PKK kadroları af maf istemiyor. Eve dönüş yasası falan istemiyor. Bir grup için yasa istemiyor. Bilmem şu suç, bu suça göre şey istemiyor. Hiç kimse suç işlememiş, suç işlemediği için de af istemiyor" sözlerine Yeniden Refah Partisi'nden tepki geldi.

Partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Oran'ın ifadeleri ve komisyonun PKK elebaşı Öcalan'a yaptığı ziyaret üzerinden iktidara tepki gösterdi.

YENİDEN REFAH'TAN SÜREÇ ÇIKIŞI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan AKP-MHP-DEM Partili isimlerin Öcalan'a yaptığı ziyarete dair detayların paylaşılmamasına değinen Kılıç, "TBMM’den oluşan üç milletvekilinden mürekkep heyet İmralı Adası'na gitti, büyük buluşma gerçekleşti. İtiraz ettik, ‘gitmeyin’ dedik. ‘Devlet, millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, teröristin ayağına gitmemelidir’ dedik. Bu kaydımızı ve itirazımızı kayıtlara geçirdik. Israr ettiler, ‘gideceğiz’ dediler. ‘Gitmek çözümün çok önemli bir aşamasıdır. Çok önemli bir ayağıdır. Çok önemli bir parametresidir" diyerek "Terörist başı ne diyecek, bir de kendi kulaklarımızla duymak istiyoruz’ dediler. Duydular, geldiler ama ne duyduklar bilmiyoruz. Henüz açıklama yok. Niye yok? Sus kararı verildi" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Suat Kılıç

"ŞIMARTTIĞINIZ TERÖRİSTLER BAŞIMIZA ÇIKTI"

"Muhtemelen açıklamalar devlete, MİT’te işleniyor. Ne söylenecek, ne kadarı söylenecek buna karar veriliyor. Ama sızmalar da parça parça geliyor. Terörist Öcalan'ın mesajları maalesef sızdığı kadarıyla tehditler içeriyor" ifadelerini kullanan Kılıç, "Buradan iktidar ortaklarına sesleniyorum; şımarttığınız teröristler başımıza çıktı. ‘Af istemiyoruz çünkü suç işlemedik’ diyecek kadar çizmeyi açtılar. Siz, milletvekillerini baş teröristin ayağına gönderirseniz, dağdaki eli kanlı uzantıların söyleyeceği de tam olarak budur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın sürece dair ifadeleri şu şekilde: