Yeniden Refah'tan süreç çıkışı: Şımarttığınız teröristler başımıza çıktı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, PKK'lı terörist Hülya Oran'ın "Af istemiyoruz" sözleri üzerinden iktidara tepki gösterdi. "Buradan iktidar ortaklarına sesleniyorum" diyen Kılıç, "Şımarttığınız teröristler başımıza çıktı" şeklinde konuştu.

PKK'lı Bese Hozat kodadlı terörist Hülya Oran'ın "PKK kadroları af maf istemiyor. Eve dönüş yasası falan istemiyor. Bir grup için yasa istemiyor. Bilmem şu suç, bu suça göre şey istemiyor. Hiç kimse suç işlememiş, suç işlemediği için de af istemiyor" sözlerine Yeniden Refah Partisi'nden tepki geldi.

Partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Oran'ın ifadeleri ve komisyonun PKK elebaşı Öcalan'a yaptığı ziyaret üzerinden iktidara tepki gösterdi.

YENİDEN REFAH'TAN SÜREÇ ÇIKIŞI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan AKP-MHP-DEM Partili isimlerin Öcalan'a yaptığı ziyarete dair detayların paylaşılmamasına değinen Kılıç, "TBMM’den oluşan üç milletvekilinden mürekkep heyet İmralı Adası'na gitti, büyük buluşma gerçekleşti. İtiraz ettik, ‘gitmeyin’ dedik. ‘Devlet, millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, teröristin ayağına gitmemelidir’ dedik. Bu kaydımızı ve itirazımızı kayıtlara geçirdik. Israr ettiler, ‘gideceğiz’ dediler. ‘Gitmek çözümün çok önemli bir aşamasıdır. Çok önemli bir ayağıdır. Çok önemli bir parametresidir" diyerek "Terörist başı ne diyecek, bir de kendi kulaklarımızla duymak istiyoruz’ dediler. Duydular, geldiler ama ne duyduklar bilmiyoruz. Henüz açıklama yok. Niye yok? Sus kararı verildi" şeklinde konuştu.

"ŞIMARTTIĞINIZ TERÖRİSTLER BAŞIMIZA ÇIKTI"

"Muhtemelen açıklamalar devlete, MİT’te işleniyor. Ne söylenecek, ne kadarı söylenecek buna karar veriliyor. Ama sızmalar da parça parça geliyor. Terörist Öcalan'ın mesajları maalesef sızdığı kadarıyla tehditler içeriyor" ifadelerini kullanan Kılıç, "Buradan iktidar ortaklarına sesleniyorum; şımarttığınız teröristler başımıza çıktı. ‘Af istemiyoruz çünkü suç işlemedik’ diyecek kadar çizmeyi açtılar. Siz, milletvekillerini baş teröristin ayağına gönderirseniz, dağdaki eli kanlı uzantıların söyleyeceği de tam olarak budur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın sürece dair ifadeleri şu şekilde:

  • "‘Suç işlemedik ki af isteyelim’ diyorlar. İşlenen suçlar ne oldu? Hani fesih kararı alınmıştı? Hani silahlar yakılmıştı? Hani mağaralar boşaltılmıştı? Hepsi yalan, hepsi aldatmaca. Sayın Bahçeli'nin ‘silah kullanmayan, suça bulaşmayan dönsün’ şeklindeki çağrısını da hukuktan ve dayanaktan yoksun, içi boş bir çağrı olarak görüyoruz. Suça bulaşıp ulaşmadığını nereden bileceksiniz? Karakol basıp basmadığını nereden bileceksiniz? Pusu kurup kurmadığını nereden bileceksiniz? Asker, polis, öğretmen, doktor bunu vurmadığını nereden bileceksiniz?"
  • "Sürecin başından bu yana birçok akıl tutulmasına tanık olduk. Bu da akıl tutulmalarının son halkası oldu. Şırnak Cizre'de yaşanan uzun namlulu korumalar skandalı da bu akıl tutulmalarının bir uzantısı olarak yaşandı. Bu hadisenin de tutacak bir tarafı yok. Barzani ailesi dost olabilir. İlişkiler çok eskiye dayanabilir. Sorun bu değil. Sorun kamu diplomasisi ve sorun ihlal edilen, yok sayılan egemenlik haklarımız. Vali orada, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı orada. Ama ne yapacağını bilemiyor. İçişçileri Bakan Yardımcısı da orada konuşmaları biliyor, olanları gözlemliyor, şaşkınlığını gizleyemiyor. Ama müdahale de edemiyor."
  • "Bunca yıldır Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan refakatinde bir tane otomatik silahlı kamuflajlı bir korumayı yurt dışında yanımıza gören var mı? Yok. Çünkü gelişmiş ülkeler açısından, hukuk devleti olan ülkeler açısından böylesi bir uygulama bir egemenlik sorunudur. Kim yapıyor bu programları? Karar vericiler kim?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

