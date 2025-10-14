Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: 5 başkan birden bıraktı

Yozgat’ta Yeniden Refah Partisi'nin 5 ilçe başkanı partiden istifa etti. Yeniden Refah Partisi Çekerek İlçe Başkanı Hacı Osman Bakır, yaptığı açıklamada, uzun süredir teşkilatlar arasında iletişim ve karar süreçlerinde istişare eksikliği gibi nedenlerle istifalarını genel merkeze gönderdiklerini duyurdu.

5 BAŞKAN BİRDEN İSTİFA ETTİ

Bakır, kendisiyle birlikte Aydıncık İlçe Başkanı Mehmet Ali Çekiç, Saraykent İlçe Başkanı Nihat Boyraz, Kadışehri İlçe Başkanı Cihan Güler ve Çayıralan İlçe Başkanı Muhammed Enes Erdoğan’ın da istifa ettiklerini aktardı.

"İKİ YILDIR BİZİMLE İLGİLENEN YOK"

Yaşanan sürecin artık sürdürülemez hale geldiğini ifade eden Bakır, “İki yıldır bizimle ilgilenen yok. Kimse gelip de bize necisin, neler yapıyorsunuz diyen yok. Kongre olacağı zaman 'Şu kadar adam getir' diyorlar ama onun dışında hatırımızı soran olmuyor. Biz kaç kere il teşkilatını, Yozgat Belediye Başkanını ziyaret ettik. Bizi bir kez bile ziyarete gelen olmadı. İlgi alaka görmediğiniz yerde siyaset yapmanın da anlamı yok” dedi.

"BAŞKA PARTİYE GEÇMEYİ ŞU ANDA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Çayıralan İlçe Başkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa kararını duyurarak, "İl Yönetiminden duyduğumuz hicap doğrultusunda bu kararı almış bulunmaktayız" açıklamasında bulundu. Saraykent İlçe Başkanı Başkan ise, "Yozgat'ta yalnız kaldık, bize sahip çıkan yok. Başka partiye geçmeyi şu anda düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.