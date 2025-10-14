Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: 5 başkan birden bıraktı

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: 5 başkan birden bıraktı
Yayınlanma:
Yozgat’ta Yeniden Refah Partisi'nin 5 ilçe başkanı partiden istifa ettiklerini açıkladı. Çekerek İlçe Başkanı Hacı Osman Bakır, istifalarına gerekçe olarak il teşkilatının kendileriyle ilgilenmemesini gösterdi ve “İlgi alaka görmediğiniz yerde siyaset yapmanın da anlamı yok” açıklamasında bulundu. Ayrıca yapılan açıklamada başka partiye geçmeyi şu anda düşünmediklerini de belirttiler.

Yozgat’ta Yeniden Refah Partisi'nin 5 ilçe başkanı partiden istifa etti. Yeniden Refah Partisi Çekerek İlçe Başkanı Hacı Osman Bakır, yaptığı açıklamada, uzun süredir teşkilatlar arasında iletişim ve karar süreçlerinde istişare eksikliği gibi nedenlerle istifalarını genel merkeze gönderdiklerini duyurdu.bdb2bd61-477f-4d3d-a30c-53bcb43f6004-w.jpg

5 BAŞKAN BİRDEN İSTİFA ETTİ

Bakır, kendisiyle birlikte Aydıncık İlçe Başkanı Mehmet Ali Çekiç, Saraykent İlçe Başkanı Nihat Boyraz, Kadışehri İlçe Başkanı Cihan Güler ve Çayıralan İlçe Başkanı Muhammed Enes Erdoğan’ın da istifa ettiklerini aktardı.

Yeniden Refah'tan dikkat çeken çıkış: Türkiye’nin CHP’den büyük sorunları varYeniden Refah'tan dikkat çeken çıkış: Türkiye’nin CHP’den büyük sorunları var

Yeniden Refah Partisi’nde art arda istifalar!Yeniden Refah Partisi’nde art arda istifalar!

"İKİ YILDIR BİZİMLE İLGİLENEN YOK"

Yaşanan sürecin artık sürdürülemez hale geldiğini ifade eden Bakır, “İki yıldır bizimle ilgilenen yok. Kimse gelip de bize necisin, neler yapıyorsunuz diyen yok. Kongre olacağı zaman 'Şu kadar adam getir' diyorlar ama onun dışında hatırımızı soran olmuyor. Biz kaç kere il teşkilatını, Yozgat Belediye Başkanını ziyaret ettik. Bizi bir kez bile ziyarete gelen olmadı. İlgi alaka görmediğiniz yerde siyaset yapmanın da anlamı yok” dedi.

"BAŞKA PARTİYE GEÇMEYİ ŞU ANDA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Çayıralan İlçe Başkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa kararını duyurarak, "İl Yönetiminden duyduğumuz hicap doğrultusunda bu kararı almış bulunmaktayız" açıklamasında bulundu. Saraykent İlçe Başkanı Başkan ise, "Yozgat'ta yalnız kaldık, bize sahip çıkan yok. Başka partiye geçmeyi şu anda düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Siyaset
Fatih Erbakan'dan dikkat çeken öneri: Öcalan gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsin
Fatih Erbakan'dan dikkat çeken öneri: Öcalan gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsin
CHP'li Erol: Alevi inancıyla ilgili çözüm önerisini gündeme getirmek siyaset üstü görülmeli
CHP'li Erol: Alevi inancıyla ilgili çözüm önerisini gündeme getirmek siyaset üstü görülmeli