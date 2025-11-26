Yeni Yol'un asgari ücret ile ilgili önergesi AKP-MHP oylarıyla reddeldi

Yeni Yol Partisi'nin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve ücretin tespit edilme yönteminin tüm boyutlarıyla ele alınmasına ilişkin genel görüşme önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün ele alınmasına ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergeye ilişkin konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, hükümetin kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirdiği gibi şimdi de işveren ile işçiyi, sendikayı karşı karşıya getirdiğini ifade etti.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın

Asgari ücret için kuruşu kuruşuna rakamı verdi: Ankara'dan aldığım bilgi...

"KURDA KUZUYU TESLİM EDİYORLAR"

"Bir genç, bir iş yerinde 8-10 saat, günlük 700-800 liraya çalışacak, ay sonunda 22 bin lira alacak ama şu telefonun ikinci elini alamayacak. Allah kahretsin böyle bir anlayışa, böyle bir düzene! Böyle sosyal devlet mi olur? Sendikalarımızın bir kısmı "Biz bu Komisyonda yokuz" diyorlar. Haklılar bir yönüyle ama kurda kuzuyu teslim ediyorlar. 23 yıldır vahşi kapitalizmi, neoliberal ekonomik anlayışı köküne kadar uyguladınız ya" diyen Aydın şöyle konuştu: