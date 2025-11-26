Yeni Yol'un asgari ücret ile ilgili önergesi AKP-MHP oylarıyla reddeldi
Yeni Yol Partisi'nin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve ücretin tespit edilme yönteminin tüm boyutlarıyla ele alınmasına ilişkin genel görüşme önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün ele alınmasına ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Önergeye ilişkin konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, hükümetin kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirdiği gibi şimdi de işveren ile işçiyi, sendikayı karşı karşıya getirdiğini ifade etti.
"KURDA KUZUYU TESLİM EDİYORLAR"
"Bir genç, bir iş yerinde 8-10 saat, günlük 700-800 liraya çalışacak, ay sonunda 22 bin lira alacak ama şu telefonun ikinci elini alamayacak. Allah kahretsin böyle bir anlayışa, böyle bir düzene! Böyle sosyal devlet mi olur? Sendikalarımızın bir kısmı "Biz bu Komisyonda yokuz" diyorlar. Haklılar bir yönüyle ama kurda kuzuyu teslim ediyorlar. 23 yıldır vahşi kapitalizmi, neoliberal ekonomik anlayışı köküne kadar uyguladınız ya" diyen Aydın şöyle konuştu:
- "Sosyal devlet, ihtiyaç sahibi insanların sayısını azaltan devlettir. Bugün çalışan her 2 kişiden 1'i asgari ücretle geçiniyor yani açlık sınırının altındaki bir rakamla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Neyse ki çalışma hayatına katılan insanlarımızın sayısı fazla da bir evde 2 kişi, 3 kişi çalışıyor da eve 75 bin lira girebiliyor, 50 bin lira girebiliyor da ailelerimiz geçinebiliyor. Şu menem hâle bak; sendikalar, işçiler, patronlar karşı karşıya. Hükümet, kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirdiği gibi şimdi de işveren ile işçiyi, sendikayı karşı karşıya getiriyor; kendisi de şapka püskülü beyefendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını irdelemeye, değerlendirmeye ihtiyacımız var."
Kaynak:ANKA