Yeni 'Silkeleme' hamlesini CHP'li Ösen duyurdu! "CHP’li büyükşehirlerin elini kolunu bağlama girişimi"

TBMM Genel Kurulu’nda, vergi düzenlemeleri içeren “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri başladı. Teklife göre, 31 Aralık 2030’a kadar genel aydınlatma kapsamındaki giderler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden ve belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden karşılanacak.

"SİLKELEME TALİMATI"

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, teklifin özellikle CHP’li belediyeleri hedef aldığını savundu. Ösen,"Bu sözde kanun teklifi, özünde belediyeleri silkeleme talimatını taşımaktadır. Burada amaç getirilen düzenleme ile genel aydınlatma paylarını üç katına çıkararak belediyelerin bütçesine çökme ve açıkça CHP’li büyükşehirlerin elini kolunu bağlama girişimidir" dedi.

"TEİAŞ DURURKEN..."

İktidarın, borçlu elektrik dağıtım şirketleri yerine belediyeleri hedef aldığını belirten Ösen, "Elektrik dağıtım şirketlerinin TEİAŞ’a ödenmemiş borçları yığınla ortada dururken hükümet, borçlu şirketten hesap sormuyor. Yani borcu olanı değil, hizmet bekleyen vatandaşı cezalandırıyor. Bu, açık bir siyasi misillemedir. Vatandaşa, bizi seçmezseniz size hizmet verdirmeyizin gözdağıdır" ifadelerini kullandı.

Sıkı durun! Elektriğe eşi benzeri görülmemiş zam geliyor!

Ösen, İller Bankası’nın sermaye artırımı ve belediye gelirlerine yönelik müdahalelerin ardından, asıl hedefin İzmir olduğunu iddia etti.

"İzmir, bu iktidarın kabuk tutmayan yarası, en büyük siyasi takıntılarından biridir" diyen Ösen, şöyle devam etti:

"Meryem Ana Evi’nin otopark gelirlerini belediyeden çekip Bakanlığa devrederek Efes-Selçuk’u adeta cezalandırdılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi zor da olsa kredi buluyor ancak iktidar bu kredilerin onayını aylarca bekletip İzmir’i hizmetten mahrum bırakmaya çalışıyor. Bu diz çöktürme girişimi İzmir’e ve İzmirliye hakarettir"

Ösen, teklifin sadece belediyeleri değil, milyonlarca yurttaşı da cezalandırdığını söyledi: