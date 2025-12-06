CHP'den AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel 26 kişiyi işten çıkardı!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından 10 Mart’tan bu yana başkan vekilliğini yürüten Özlem Vural Gürzel’in, CHP’den ayrılıp AKP’ye geçmesinin ardından belediyedeki işten çıkarmalar yeni bir krizin fitilini ateşledi. 9 Eylül’de CHP’den istifa eden ve dört gün sonra AKP’ye katılan Gürzel’in rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı.

26 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Gürzel yönetimindeki Beykoz Belediyesi’nde son olarak 26 çalışanın işine son verildi. İşten çıkarmaların “siyasi gerekçelerle” yapıldığını iddia ediliyor. Çalışanların yalnızca CHP’li oldukları için görevden uzaklaştırıldığını belirtiliyor. İddiaya göre belediyede yılbaşına kadar işten çıkarılacak personel sayısının 100’e kadar çıkması planlanıyor.

CHP EYLEME HAZIRLANIYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve CHP Beykoz İlçe Başkanlığı, 8 Aralık Pazartesi günü Beykoz Belediyesi önünde bir protesto ve dayanışma eylemi düzenlemeye hazırlanıyor. Parti yetkilileri, işten çıkarılan çalışanların sesinin duyulması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması için destek çağrısında bulundu.