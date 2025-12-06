CHP'den AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel 26 kişiyi işten çıkardı!

CHP'den AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel 26 kişiyi işten çıkardı!
Yayınlanma:
CHP’den istifa edip AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in tartışmalı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Gürzel, 26 belediye çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarmaların 'CHP'li oldukları' gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından 10 Mart’tan bu yana başkan vekilliğini yürüten Özlem Vural Gürzel’in, CHP’den ayrılıp AKP’ye geçmesinin ardından belediyedeki işten çıkarmalar yeni bir krizin fitilini ateşledi. 9 Eylül’de CHP’den istifa eden ve dört gün sonra AKP’ye katılan Gürzel’in rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı.

AKP'li Özlem Gürzel Meclis'teki kaosu bu sözlerle yatıştırmaya çalıştı: AKP'ye geçişim tamamen gönüldenAKP'li Özlem Gürzel Meclis'teki kaosu bu sözlerle yatıştırmaya çalıştı: AKP'ye geçişim tamamen gönülden

CHP'deyken 'müjde' olarak duyurduğu projeyi AKP'ye geçince iptal etti: ADD'nin yurt projesine 'Özlem Vural' engeliCHP'deyken 'müjde' olarak duyurduğu projeyi AKP'ye geçince iptal etti: ADD'nin yurt projesine 'Özlem Vural' engeli

26 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Gürzel yönetimindeki Beykoz Belediyesi’nde son olarak 26 çalışanın işine son verildi. İşten çıkarmaların “siyasi gerekçelerle” yapıldığını iddia ediliyor. Çalışanların yalnızca CHP’li oldukları için görevden uzaklaştırıldığını belirtiliyor. İddiaya göre belediyede yılbaşına kadar işten çıkarılacak personel sayısının 100’e kadar çıkması planlanıyor.

CHP EYLEME HAZIRLANIYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve CHP Beykoz İlçe Başkanlığı, 8 Aralık Pazartesi günü Beykoz Belediyesi önünde bir protesto ve dayanışma eylemi düzenlemeye hazırlanıyor. Parti yetkilileri, işten çıkarılan çalışanların sesinin duyulması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması için destek çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Siyaset
İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını kendini yaktı! CHP'li Ateş'ten tepki!
İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını kendini yaktı! CHP'li Ateş'ten tepki!
Denizli'nin yeni başkanı AKP döneminin defterini açtı! Harcanan para ile neler yapılacağını saya saya bitiremedi
Denizli'nin yeni başkanı AKP döneminin defterini açtı! Harcanan para ile neler yapılacağını saya saya bitiremedi