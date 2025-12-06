İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını kendini yaktı! CHP'li Ateş'ten tepki!

Yayınlanma:
Afşin’de kendini ateşe veren Nuh Mercimek’in ölümü sonrası CHP İl Başkanı Ünal Ateş, TYP süreci, işten çıkarılma iddiası ve darp şikâyetine dair “Olayın tüm yönleriyle incelenmesi gerekiyor” diyerek süreci ayrıntılarıyla anlattı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde beş çocuk babası Nuh Mercimek, canlı yayında gözyaşları içinde belediye binasının önünde kendini ateşe verdi. Olay öncesi araç içinde üzerine yanıcı madde döken Mercimek, “Gereğinin yapılmasını istiyorum. Yakacağım kendimi” dedi. Mercimek, ayrıca belediye tarafından darp edildiğini öne sürdü.

"5 ÇOCUĞUM VAR, KİRADA OTURUYORUM"

Kahramanmaraş Afşin Belediyesi tarafından darp edilen Mercimek, "Bugün intihar edeceğim. 5 çocuğum var kirada oturuyorum. Belediye başkanı bir şey yapmadı. Sayın Cumhurbaşkanım gerekli yerlere başvurdum Afşin'de adalet yok. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum" dedi.

CHP'Lİ ATEŞ PERDE ARKASINI ANLATTI

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, olayın arka planını açıkladı. Konuya ilişkin bir video paylaşan Ateş'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Nuh Mercimek, valilik tarafından periyodik olarak deprem bölgesinde uygulanan TYP (Toplum Yararına Program) için müracaat ediyor. Kurada ismi çıkıyor fakat 4 gün işe gitmediği için yerine başka biri çağırılıyor; bu, kaymakamlığın iddiası. Nuh Mercimek de kendisinin yerine başka birinin işe çağrıldığını söyleyerek derdini anlatmak için belediyeye gidiyor. Belediyede başkan ile görüşmek istiyor. Belediye Başkanı Koray Kıraç'ın köylüsü ve uzaktan hısmı. Başkanla görüşemiyor; orada güvenlik görevlileri ile tartışıyor. Güvenlik görevlileri kendisini darbediyor. Kendisi rapor alıp güvenlikçilerden şikâyetçi oluyor.

Daha sonra bu konuyla ilgili, işe ihtiyacı olduğunu, çalışması gerektiğini ve işini istediğini söyleyerek çeşitli yerlere müracaat ediyor; sonuç alamıyor. 3-4 gün önce Kahramanmaraş'ta yerel medyaya röportaj veriyor ve dün sosyal medya hesabından canlı yayın açarak arabasının içerisinde üzerine benzin döküyor. Arabasından dışarı çıkıp kendini ateşe veriyor. Ciddi anlamda yanıklar oluşuyor ve hastaneye kaldırılıyor; hastanede kurtarılamayarak vefat ediyor.

Bu olay, özellikle deprem bölgesinde depremden sonra psikolojik yıkım yaşayan ve üzerine bir de ekonomik yıkım eklenen bölge insanının en trajik öyküsüdür. Ve üzülerek ifade edeyim, Nuh Mercimek gibi birçok insan bu durumdadır. İnsanlar geçim sağlayamıyor, insanlar evine ekmek götüremiyor. Kredi kartları borçları akıl almaz düzeye ulaştı ve insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. İş umudu yok. Kahramanmaraş'ta en ciddi istihdam sektörü olan tekstil sektörü can çekişiyor; fabrikalar birer birer kapanıyor. Ve hâlâ AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, ülkede herhangi bir sıkıntının, sorunun olmadığını, iş insanlarının çok ciddi servetleri kendi dönemlerinde kazandıklarını, ekonomik buhran var diyenin bunun bedelini ödeyeceğini ifade eden açıklamalarda bulunuyor. Vahit Kirişçi'nin yaptığı açıklamaların doğru olmadığının en dehşet verici örneği, Nuh Mercimek örneğidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

