Belediye önünde kendini yakan işçinin darbedildiği ortaya çıktı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde işten çıkarıldığını belirten beş çocuk babası Nuh Mercimek, belediye binası önünde yaptığı canlı yayında darp edildiğini ve adalet arayışının karşılıksız kaldığını söyleyerek üzerine döktüğü yanıcı maddeyi ateşe verdi. Mercimek, tüm müdahalelere karşın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını belediye önünde kendini yaktı! Canlı yayında yayımladı

Mercimek, intihar girişiminden hemen önce yaptığı yayında Afşin Belediyesi personeli tarafından darp edildiğini öne sürerek, “Bugün intihar edeceğim. 5 çocuğum var kirada oturuyorum. Belediye başkanı bir şey yapmadı. Sayın Cumhurbaşkanım gerekli yerlere başvurdum Afşin'de adalet yok. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum" sözleriyle yaşadığı süreci anlatmıştı.

BELEDİYE İDDİALARI REDDETTİ

Olayın ardından Afşin Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Mercimek'in iddialarını reddeden belediye, Mercimek’in Afşin Kaymakamlığı tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçici olarak işe alındığını, sürenin bitmesi üzerine işten ayrıldığını, bu sürecin belediye yetkisinde olmadığını savundu.

Belediye, Mercimek’in belediye binasında darp edildiği yönündeki iddiaların “gerçek dışı” olduğunu ileri sürerek, birkaç ay önce işe alınma talebi için belediyeye geldiğini, TYP sürecinin sona erdiğinin kendisine bildirilmesi üzerine “sinir krizi geçirdiğini” ve kendisine zarar vermeye çalıştığını öne sürdü.

İŞTE HASTANE RAPORU

Halktv.com.tr işçinin karakol ifadesine ve darp raporuna ulaştı. Mercimek'in hastane raporunda konunun 'Adli vaka' olarak değerlendirildi. Raporda, "Hastanın sol yüzünde kızarıklıklar mevcut. Sol kulak arkasında kanamalar mevcut" denildi.

"KOLUMDAN SÜRÜKLEDİ, YUMRUK ATTI"

Nuh Mercimek'in karakol ifadesinde ise "Avukat talebim yoktur ifademi kendim verebilirim. Üzerime istinat edilen suçlamaları anladım. Ben Kahramanmaraş Belediyesinde geçici işçi olarak çalışma hakkı kazandım. Fakat sadece 3 gün bu geçici işçi statüsünde çalıştım. Daha sonra Afşin ilçesi Kaymakamlığı benim bu işime son verdi. Bende bana haksızlık yapıldığını düşünerekten 06.08.2025 günü saat 11:00 sıralarında Efsusturan Mahallesi Afşin Belediye Binasına belediye başkanı ile konuşmak için gittim. Burada giriş kısmında K.K. isimli özel güvenlik şefi duruyordu belediye başkanı ile görüşmek istediğimi söyledim. K. K. isimli şahısta bana hitaben 'görüşemezsin, s.g." dedi. Ve kolumdan tutarak beni dışarı sürükleyerek çıkardığı esnada sol kulak kısmıma doğru iki adet yumruk vurdu. Ve bana hitaben 'sen sahtekârsın' dedi. Bende bunun üzerine polisleri aradım. Polisler geldi ekip otosu marifetiyle beni alarak gerekli yasal işlemler için Polis Merkezi Amirliğine getirdiler. Ben kesinlikle K.K. isimli şahsa yönelik tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunmadım. Üzerime istinat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Bana karşı darp ve hakarette bulunan K.K. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" ifadeleri yer aldı.