İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını belediye önünde kendini yaktı! Canlı yayında yayımladı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde beş çocuk babası Nuh Mercimek, canlı yayında gözyaşları içinde belediye binasının önünde kendini ateşe verdi. Olay öncesi araç içinde üzerine yanıcı madde döken Mercimek, “Gereğinin yapılmasını istiyorum. Yakacağım kendimi” dedi. Mercimek, ayrıca belediye tarafından darp edildiğini öne sürerek “darp edildim” iddiasını canlı yayında dile getirdi.

"5 ÇOCUĞUM VAR, KİRADA OTURUYORUM" DEDİ CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ

Kahramanmaraş Afşin Belediyesi tarafından darp edilen Mercimek, Bugün kendimi intihar edeceğim. 5 çocuğum var kirada oturuyorum. Belediye başkanı bir şey yapmadı. Sayın Cumhurbaşkanım gerekli yerlere başvurdum Afşin'de adalet yok. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum" dedi. Nuh M. 8 kişi tarafından darp edildiğini ve raporlarının olduğunu buna karşın emniyet yetkililerinin şikayetini işleme koymadığını söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yeşil Afşin'de yer alan habere göre; belediye binası önünde kendini yakan Nuh. M'nin Şanlıurfa'da tedaviye alındığı ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdiği belirtildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Afşin Belediyesi, yaşananların ardından kamuoyuna yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Nuh M.’nin birkaç ay önce belediye binasında darp edildiğine ve işten çıkarıldığına dair sosyal medyada paylaşımlar yaptığı belirtilerek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Belediye, Nuh M.’nin Afşin Kaymakamlığı tarafından “Dört Günlük” TYP kapsamında işe alındığını, sürenin dolmasıyla işten ayrıldığını ve bu sürecin belediyenin yetkisinde olmadığını söylendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: