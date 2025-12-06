İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını belediye önünde kendini yaktı! Canlı yayında yayımladı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde beş çocuk babası Nuh Mercimek, canlı yayında gözyaşları içinde belediye binasının önünde kendini ateşe verdi. Olay öncesi araç içinde üzerine yanıcı madde döken Mercimek, “Gereğinin yapılmasını istiyorum. Yakacağım kendimi” dedi. Mercimek, ayrıca belediye tarafından darp edildiğini öne sürerek “darp edildim” iddiasını canlı yayında dile getirdi.
"5 ÇOCUĞUM VAR, KİRADA OTURUYORUM" DEDİ CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ
Kahramanmaraş Afşin Belediyesi tarafından darp edilen Mercimek, Bugün kendimi intihar edeceğim. 5 çocuğum var kirada oturuyorum. Belediye başkanı bir şey yapmadı. Sayın Cumhurbaşkanım gerekli yerlere başvurdum Afşin'de adalet yok. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum" dedi. Nuh M. 8 kişi tarafından darp edildiğini ve raporlarının olduğunu buna karşın emniyet yetkililerinin şikayetini işleme koymadığını söyledi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yeşil Afşin'de yer alan habere göre; belediye binası önünde kendini yakan Nuh. M'nin Şanlıurfa'da tedaviye alındığı ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdiği belirtildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Afşin Belediyesi, yaşananların ardından kamuoyuna yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Nuh M.’nin birkaç ay önce belediye binasında darp edildiğine ve işten çıkarıldığına dair sosyal medyada paylaşımlar yaptığı belirtilerek bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.
Belediye, Nuh M.’nin Afşin Kaymakamlığı tarafından “Dört Günlük” TYP kapsamında işe alındığını, sürenin dolmasıyla işten ayrıldığını ve bu sürecin belediyenin yetkisinde olmadığını söylendi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde yaşanan elim hadise hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.
Belediyemiz yakınında yaşanan ve bir vatandaşımızın kendisini yakmasıyla sonuçlanan olaylar silsilesinin vatandaşlarımıza izahı gerekmektedir.
N. Mercimek isimli vatandaşımız, birkaç ay önce belediye binası içerisinde darp edildiğine dair sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmış, belediyemizce işten çıkarıldığına dair iddialarda bulunmuştur.
Söz konusu olaylar, N. Mercimek isimli vatandaşımızın “Dört Günlük” TYP (Toplum Yararına Proje) kapsamında Afşin Kaymakamlığınca işe alınması ve süre dolduğunda işten çıkarılması sürecinden ibarettir. Vatandaşımızın çalıştırılması ve buna ilişkin süreler belediyemiz nezdinde yürütülen ve sonuçlandırılan işler değildir ve belediyemizin bu hususta bir yetkisi bulunmamaktadır.
Yaralanan Vatandaşımızın ve bazı kötü niyetli sosyal medya yöneticilerinin, belediye binası içerisinde vatandaşımızın, belediye personeli tarafından darp edildiğine yönelik iddiaları gerçek dışıdır. Vatandaşımız, birkaç ay önce belediyemize gelerek işe alınma talebinde bulunmuş, TYP sürecinin sonlandığı yönünde kendisine açıklamada bulunulmuştur. Açıklamalar üzerine sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye kalkışmış, bu kalkışması belediyemiz güvenlik personeli tarafından engellenmiş, adli makamlar bilgilendirilmiştir.
Bugün yaşanan elim olayda vatandaşımız, ne yazıktır ki belediye personelimizin tüm ikna çabalarına ve sakinleşmesi yönündeki telkinlerine rağmen intihar girişiminde bulunmuş, personelimizce olaya müdahale edilmiş ve sağlık ekipleri haberdar edilmiştir.
Belediyemizce vatandaşımızın tedavi süreci yakinen takip edilmektedir.
Vatandaşımıza Acil Şifalar Diliyoruz.
Belediyemizi hedef alan yanlış bilgilendirme ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.
Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar dışındaki bilgilendirmelere itibar etmemesi özellikle önem arz etmektedir."