AKP'li belediye başkanına 'İŞKUR'a başvuran işçileri köle gibi kullandı' iddiası!

TÜİK'e göre sayıları her geçen gün azalan ancak İŞKUR'a açılan iş ilanı için on binlerce başvuru yapılan ve İŞKUR kapısındaki kuyruklardan sayıları ger geçen gün arttığı görülen işsiz vatandaşlar için korkunç bir iddia ortaya atıldı. Skandal iddia Hakkari Durankaya'dan geldi. AKP'li belediye başkanı İsmail Demirci'nin, İŞKUR'a başvuran işçileri köle gibi kullandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre, İŞKUR’un "İstihdam Uygulama" Programı kapsamında belediye bünyesinde görevlendirilen işçilerin, kamu hizmetleri yerine belediye başkanının şahsi işlerinde çalıştırıldığı öne sürüldü. Aktarılan bilgilere göre Durankaya'nın şoförü işçilere başkanın tarlasını sulamaları talimatını verdi.

Talimatın ardından bir grup işçi gün boyunca başkanın tarlasını suladı. Öte yandan kaynakların aktardığı bilgilere göre yine başka bir grup işçi sürekli olarak başkanın şahsi işlerini yaptı. Kaynakların, "İşçilerin maaşı devlet bütçesinden ödeniyor. Belediyenin değil, kamunun işçileri. Buna rağmen kamu yararına değil, özel işlerde kullanılıyorlar" ifadelerini kullandığı da belirtildi.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Skandal kölelik iddiasının ardından başkan açıklamada bulundu. İddiaları reddeden başkanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: