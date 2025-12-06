Denizli'nin yeni başkanı AKP döneminin defterini açtı! Harcanan para ile neler yapılacağını saya saya bitiremedi

Yayınlanma:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, önceki yönetimin 6 milyar liralık gayrimenkul sattığını, 2,3 milyar lira faiz ödediğini söyledi. “Çalmadık, çaldırmadık” diyen Çavuşoğlu AKP döneminde harcanan para ile bu parayla 2000 konut, 600 otobüs, 45 kavşak yapılabileceğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediyenin AKP'li döneminde yaptığı harcamaları ve mali tabloyu eleştirdi. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“"6 milyar liralık gayrimenkul satılmış. Denizli Büyükşehir Belediyesinin. Bir çalmadık, iki çaldırmadık, üç, malı alırken 3 katı kırım alıyoruz. Yıllarca bu belediyede çuvalla borç almışlar, 2 milyar 326 milyon lira faiz ödemişiz. 01 Ocak 2020 - 31 Mart 2024 yılı arasında 141 milyon dolarlık gayrimenkulü satılmış. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bunun karşılığı ne biliyor musunuz? Yaklaşık 6 milyar liralık gayrimenkulü satılmış"

BU PARAYLA NELER YAPILIRDI DEYİP TEK TEK SAYDI

Satılan taşınmazlar ve ödenen faizlerle şehrin birçok ihtiyacının karşılanabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ödenen faiz ve satılan mallarla neler yapılabilirdi? 2000'e yakın konut yapılırdı. 2000 konut. 15 milyon metrekareye yakın parke taşı yapılırdı. Yani Denizli'de tarla yollarında bile parke olurdu bu şehirde. 600 tane otobüs alınır ki bu Denizli'de var ya otobüsün girmediği yer kalmazdı. 45 tane köprülü kavşak yapılırdı. Asfalt yapsak ne nereye varır bu? Ta Kars'a kadar gideriz. Kars'a kadar"

CHP'li Başkan Çavuşoğlu Bakanlığın kararına isyan etti: Belediyenin malına çöktürtmemCHP'li Başkan Çavuşoğlu Bakanlığın kararına isyan etti: Belediyenin malına çöktürtmem

Geçmiş dönem yöneticilerini eleştiren Çavuşoğlu, hizmet eksikliği üzerinden gönderme yaptı:

"Ama nereye gitmişiz? Ver orada köprülü kavşak, kaç tane köprülü kavşağımız var bizim bu şehirde akşama kadar bağırıyor, tavuk misali. Böyle bitmeyen yok. Bir fesatlığından çatlıyor. Dönüyor, dönüyor kasada para var"

Kasadaki paraya dair esprili bir dille konuşan Çavuşoğlu, “çalmayacağım” vurgusunu yineledi:

"2 milyar 326 milyon lira faiz ödemişiz. Üst üste kasamızda da söylemeyelim değil mi parasının ne kadar olduğunu. Söylemeyeceğim. Çünkü belli olmaz teke bizim oraya da gelir. Tekenin haberi olmasın bizim paralardan. Tabii bu sürüye giren tekeden bahsediyorum. Yanlış teke anlaşılmasın. Oyunların kuzuların arkadaşı tekeden bahsediyorum"

"ÇALANIN DA ALNINI KARIŞLAYACAĞIM"

Konuşmasının sonunda yolsuzlukla mücadele mesajı veren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ya ben çalmaya mı başlayayım? Hadi olmadı ben de çalayım kasadaki parayı bitirir herkes huzur bulacak. Çalmayacağım ya. Çalanın da alnını karışlayacağım, karışlamaya devam edeceğim"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Siyaset
İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını kendini yaktı! CHP'li Ateş'ten tepki!
İşten çıkartıldığını söyleyen 5 çocuk babasını kendini yaktı! CHP'li Ateş'ten tepki!
CHP'den AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel 26 kişiyi işten çıkardı!
CHP'den AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel 26 kişiyi işten çıkardı!