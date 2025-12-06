Denizli'nin yeni başkanı AKP döneminin defterini açtı! Harcanan para ile neler yapılacağını saya saya bitiremedi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediyenin AKP'li döneminde yaptığı harcamaları ve mali tabloyu eleştirdi. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“"6 milyar liralık gayrimenkul satılmış. Denizli Büyükşehir Belediyesinin. Bir çalmadık, iki çaldırmadık, üç, malı alırken 3 katı kırım alıyoruz. Yıllarca bu belediyede çuvalla borç almışlar, 2 milyar 326 milyon lira faiz ödemişiz. 01 Ocak 2020 - 31 Mart 2024 yılı arasında 141 milyon dolarlık gayrimenkulü satılmış. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bunun karşılığı ne biliyor musunuz? Yaklaşık 6 milyar liralık gayrimenkulü satılmış"

BU PARAYLA NELER YAPILIRDI DEYİP TEK TEK SAYDI

Satılan taşınmazlar ve ödenen faizlerle şehrin birçok ihtiyacının karşılanabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ödenen faiz ve satılan mallarla neler yapılabilirdi? 2000'e yakın konut yapılırdı. 2000 konut. 15 milyon metrekareye yakın parke taşı yapılırdı. Yani Denizli'de tarla yollarında bile parke olurdu bu şehirde. 600 tane otobüs alınır ki bu Denizli'de var ya otobüsün girmediği yer kalmazdı. 45 tane köprülü kavşak yapılırdı. Asfalt yapsak ne nereye varır bu? Ta Kars'a kadar gideriz. Kars'a kadar"

Geçmiş dönem yöneticilerini eleştiren Çavuşoğlu, hizmet eksikliği üzerinden gönderme yaptı:

"Ama nereye gitmişiz? Ver orada köprülü kavşak, kaç tane köprülü kavşağımız var bizim bu şehirde akşama kadar bağırıyor, tavuk misali. Böyle bitmeyen yok. Bir fesatlığından çatlıyor. Dönüyor, dönüyor kasada para var"

Kasadaki paraya dair esprili bir dille konuşan Çavuşoğlu, “çalmayacağım” vurgusunu yineledi:

"2 milyar 326 milyon lira faiz ödemişiz. Üst üste kasamızda da söylemeyelim değil mi parasının ne kadar olduğunu. Söylemeyeceğim. Çünkü belli olmaz teke bizim oraya da gelir. Tekenin haberi olmasın bizim paralardan. Tabii bu sürüye giren tekeden bahsediyorum. Yanlış teke anlaşılmasın. Oyunların kuzuların arkadaşı tekeden bahsediyorum"

"ÇALANIN DA ALNINI KARIŞLAYACAĞIM"

Konuşmasının sonunda yolsuzlukla mücadele mesajı veren Çavuşoğlu, şunları söyledi: