Yapay zeka resmen bakan oldu: İlk konuşmada muhalefeti azarladı

Yapay zeka resmen bakan oldu: İlk konuşmada muhalefeti azarladı
Yayınlanma:
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kabinede olacağını açıkladığı yapay zeka resmen bakan oldu. Diella adı verilen bakan yapay zeka, gelen eleştirilere karşılık verirken Meclis'te yaptığı ilk konuşmada muhalefeti azarladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, genel başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında kabine üyelerini açıklamış ismini açıkladığı bakanlar arasında Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella dünyayı şaşkına çevirmişti.

Yapay zeka Bakan Diella, muhalefetin eleştirilerine rağmen resmen göreve başladı.

YAPAY ZEKA RESMEN BAKAN OLDU

Başbakan Rama, "Diella" adlı yapay zekanın kamu ihalelerinin denetlenmesi ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla bakan olarak atandığını açıkladı.

yapay-zeka-resmen-bakan-oldu-ilk-konusmada-muhalefeti-azarladi-2.jpg

Başbakan Rama açıklamasında, "Diella, fiziksel olarak mevcut olmayan ve yapay zeka tarafından sanal olarak oluşturulan ilk kabine üyesi" ifadelerini kullandı.

Diella, geleneksel kıyafetler giyen bir Arnavut kadını olarak tasarlanırken , resmi verilere göre bugüne kadar e-Albania dijital platformu üzerinde 36 bin 600 belge düzenlenmesine ve yaklaşık bin hizmet sunulmasına yardımcı oldu.

yapay-zeka-resmen-bakan-oldu-ilk-konusmada-muhalefeti-azarladi-3.jpg

İLK KONUŞMADA MUHALEFETİ AZARLADI

Diella, parlamentoda ilk oturumuna da katıldı. Bir video görüntüsüyle parlamentoda konuşma yapan Diella, ilk tartışmasını da yaşadı.

"Bazıları benim insan olmadığım için 'anayasaya aykırı' olduğumu söylüyor" diyen Diella "Bu beni üzdü. Size hatırlatayım, anayasa için asıl tehlike hiçbir zaman makineler olmadı; asıl tehlike iktidardakilerin insani olmayan kararları!" dedi.

yapay-zeka-resmen-bakan-oldu-ilk-konusmada-muhalefeti-azarladi-4.jpg

Anayasaya dair duyulan endişeler hakkında da konuşan Diella, hukukun "ayrımcılıktan uzak bir şekilde görev, sorumluluk, şeffaflığın dili olduğunu" söyleyerek "Sizi temin ederim ben bu değerlere bir insan meslektaşım kadar bağlıyım. Belki de onlardan daha da çok" dedi.

Diella'nın konuşma yaptığı sırada muhalefet masaya vurarak tepki gösterdi. Çıkan karışıklık sonucunda oturuma beş dakika ara verilse de aradan sonra aynı durum devam etti. Meclis Grup Başkanı Tauland Balla, muhalefetin Rama'nın hükümet programını tanıtmasına izin vermemesi nedeniyle oylama yapılmasını istedi.

Bunun üzerine muhalif vekillerin öfkesi daha da büyüdü. Bazı milletvekilleri kürsüye yürürken bazıları anayasayı Rama'nın üzerine fırlattı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Siyaset
Erdoğan'a 'diktatör' dediği için hapis cezası almıştı: Yargıtay kararını verdi!
Erdoğan'a 'diktatör' dediği için hapis cezası almıştı: Yargıtay kararını verdi!
Ali Erbaş helallik istedi! Yeni başkan Safi Arpaguş da elini öptü
Ali Erbaş helallik istedi!