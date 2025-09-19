Yapay zeka resmen bakan oldu: İlk konuşmada muhalefeti azarladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, genel başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında kabine üyelerini açıklamış ismini açıkladığı bakanlar arasında Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella dünyayı şaşkına çevirmişti.

Yapay zeka Bakan Diella, muhalefetin eleştirilerine rağmen resmen göreve başladı.

YAPAY ZEKA RESMEN BAKAN OLDU

Başbakan Rama, "Diella" adlı yapay zekanın kamu ihalelerinin denetlenmesi ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla bakan olarak atandığını açıkladı.

Başbakan Rama açıklamasında, "Diella, fiziksel olarak mevcut olmayan ve yapay zeka tarafından sanal olarak oluşturulan ilk kabine üyesi" ifadelerini kullandı.

Diella, geleneksel kıyafetler giyen bir Arnavut kadını olarak tasarlanırken , resmi verilere göre bugüne kadar e-Albania dijital platformu üzerinde 36 bin 600 belge düzenlenmesine ve yaklaşık bin hizmet sunulmasına yardımcı oldu.

İLK KONUŞMADA MUHALEFETİ AZARLADI

Diella, parlamentoda ilk oturumuna da katıldı. Bir video görüntüsüyle parlamentoda konuşma yapan Diella, ilk tartışmasını da yaşadı.

"Bazıları benim insan olmadığım için 'anayasaya aykırı' olduğumu söylüyor" diyen Diella "Bu beni üzdü. Size hatırlatayım, anayasa için asıl tehlike hiçbir zaman makineler olmadı; asıl tehlike iktidardakilerin insani olmayan kararları!" dedi.

Anayasaya dair duyulan endişeler hakkında da konuşan Diella, hukukun "ayrımcılıktan uzak bir şekilde görev, sorumluluk, şeffaflığın dili olduğunu" söyleyerek "Sizi temin ederim ben bu değerlere bir insan meslektaşım kadar bağlıyım. Belki de onlardan daha da çok" dedi.

Diella'nın konuşma yaptığı sırada muhalefet masaya vurarak tepki gösterdi. Çıkan karışıklık sonucunda oturuma beş dakika ara verilse de aradan sonra aynı durum devam etti. Meclis Grup Başkanı Tauland Balla, muhalefetin Rama'nın hükümet programını tanıtmasına izin vermemesi nedeniyle oylama yapılmasını istedi.

Bunun üzerine muhalif vekillerin öfkesi daha da büyüdü. Bazı milletvekilleri kürsüye yürürken bazıları anayasayı Rama'nın üzerine fırlattı.