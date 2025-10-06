Yandaş gazeteci İBB iddianamesini sayfa sayısına kadar yazdı! Hani soruşturma gizliydi?

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 202 gündür tutuklu. İmamoğlu ile birlikte ağır hasta Mehmet Murat Çalık, Zeydan Kraalar, Hakan Bahçetepe, Murat Ongun, Buğra Gökçe gibi birçok İBB yöneticisi, İstanbul'un ilçe belediye başkanları ve İBB çalışanları tutuklu.

CHP de aylardan beri tutuklu yargılanmaya tepki göstererek iddianamenin bir an önce yazılması için çağrı yapmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem bu çağrıya hem de duruşmaların TRT'de yayımlanması için destek vermişti.

YANDAŞTAN AL HABERİ

İddianamenin ne zaman çıkacağı merakla beklenirken AKP iktidarının yandaşı Emin Pazarcı, tarih verdi.

Hukuki olarak gizli olması gereken bilgilere ulaşan Emin Pazarcı bildiklerini de X hesabından aktardı.

Emin Pazarcı, tartışmalı İBB soruşturmasının iddianamesinin gelecek salı hakimliğe sunulacağını ve 2 bin sayfa olduğunu yazdı.

Pazarcı şunları sarf etti:

"Geliyor, geliyor...

Birincisi 2 bin sayfayı aşacak, ikincisi daha hacimli olacak. Tuğla gibi, ciltler dolusu.

"İddianame nerede, delil yok" diyenler ne yapacak merak ediyorum!

2 bin sayfayı aşan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesi bu cuma ya da en geç haftaya salı mahkemeye sunulacak.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili 300'ü aşkın sanıklı iddianame yazılıyor. Daha kapsamlı olacak. Bu ay sonu en geç Kasım Ayı başında açıklanacak.

Mahkemede okunmaları bile günler alacak. "Delil yok" diyenler dinlerler, ne varmış görürler"

"PARTİ YARGISI"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da soruşturmanın gizliliğini açıkça ihlal edip bir de bunu şahsi X hesabından duyuran Pazarcı'ya tepki gösterdi.

Tanal şunları ifade etti: