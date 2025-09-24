'Vatandaşa tuzak kuruluyor' dedi: Katlanan cezayı bakanlara sordu!

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, otoyol geçiş cezalarıyla ilgili sosyal medya platformu X hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ, Anadolu Otoyolu’nda 26 Temmuz’da gerçekleşen bir geçişin, 76 TL olan ücretinin 20 Eylül itibarıyla 1.725 TL’ye çıkarılarak icraya düştüğünü açıkladı.

Özdağ, yurttaşların bilgilendirilmeden icralık hale geldiğini belirterek, durumu Meclis gündemine taşıdı.

"VATANDAŞLARA TUZAK NİTELİĞİNDE"

Özdağ, "Örneğin, 26 Temmuz’da Anadolu Otoyolu’nda gerçekleşen bir geçişin 76 TL’lik ücreti, gerekli bilgilendirme ve ikaz yapılmadan 20 Eylül itibarıyla 1.725 TL’ye çıkarak icraya düşmüştür" dedi. Yurttaşların borçlarını e-Devlet üzerinden göremediğini söyleyen Özdağ, “Mevcut uygulama adeta vatandaşlara tuzak kurar niteliktedir. Bu durum hem adalet duygusunu zedelemekte hem de kamu yönetimine olan güveni sarsmaktadır” dedi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Özdağ, konuyla ilgili olarak Meclis'e soru önergesi vererek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soru yönelttiğini ifadelerini kullandı.