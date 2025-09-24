'Vatandaşa tuzak kuruluyor' dedi: Katlanan cezayı bakanlara sordu!

'Vatandaşa tuzak kuruluyor' dedi: Katlanan cezayı bakanlara sordu!
Yayınlanma:
Otoyol ve köprü geçişlerinde yurttaşlara yönelik fahiş cezalara dikkat çeken Gelecek Partili Selçuk Özdağ, “Mevcut uygulama adeta tuzak kuruyor” dedi. Özdağ, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının cevaplaması istemiyle Meclis'e soru önergesi sundu.

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, otoyol geçiş cezalarıyla ilgili sosyal medya platformu X hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ, Anadolu Otoyolu’nda 26 Temmuz’da gerçekleşen bir geçişin, 76 TL olan ücretinin 20 Eylül itibarıyla 1.725 TL’ye çıkarılarak icraya düştüğünü açıkladı.

Özdağ, yurttaşların bilgilendirilmeden icralık hale geldiğini belirterek, durumu Meclis gündemine taşıdı.

"VATANDAŞLARA TUZAK NİTELİĞİNDE"

Özdağ, "Örneğin, 26 Temmuz’da Anadolu Otoyolu’nda gerçekleşen bir geçişin 76 TL’lik ücreti, gerekli bilgilendirme ve ikaz yapılmadan 20 Eylül itibarıyla 1.725 TL’ye çıkarak icraya düşmüştür" dedi. Yurttaşların borçlarını e-Devlet üzerinden göremediğini söyleyen Özdağ, “Mevcut uygulama adeta vatandaşlara tuzak kurar niteliktedir. Bu durum hem adalet duygusunu zedelemekte hem de kamu yönetimine olan güveni sarsmaktadır” dedi.

g1mtxjfxaaarfkr.jpeg

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Özdağ, konuyla ilgili olarak Meclis'e soru önergesi vererek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soru yönelttiğini ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Siyaset
O avukat bakın haddini nasıl aştı! "CHP kapatılırsa sorumlu sizsiniz"
"CHP kapatılırsa sorumlu sizsiniz"
Kongreyi durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi! İşte o anlar
Kongreyi durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi! İşte o anlar
Son dakika! ABB'ye operasyon sonrası Mansur Yavaş'tan canlı yayında flaş açıklama!
Son dakika! ABB'ye operasyon sonrası Mansur Yavaş'tan canlı yayında flaş açıklama!