Ünlü İngiliz spiker 'Türkiye'den rahatsız oldu!

Ünlü İngiliz spiker 'Türkiye'den rahatsız oldu!
Yayınlanma:
İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Sun'da çalışan ve haber spikerliği de yapan Julia Hartley-Brewer ülkesinin Başbakanı Keir Starmer'in Turkey yerine Türkiye yazmasından rahatsız oldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün (27 Ekim) Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Starmer'i resmi törenle karşıladı.

Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Anlaşma ile Türkiye, İngiltere'den 20 Eurofighter alacak. Katar ve Umman'dan da alınacak uçaklarla toplam sayı 44 olacak.

Starmer, anlaşmanın ardından X hesabından paylaşım yaptı.

Starmer, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarını alması için şunları ifade etti:


"Türkiye ile yaptığımız anlaşma, İngiliz işçileri için bir kazanım, savunma sanayimiz için bir kazanım ve güvenliğimiz için bir kazanımdır"

İngilizce mesajda Starmer, Türkiye'nin İngilizce'de yanlış anlamlara mahala veren eski kullanımı olan Turkey'i kullanmadı.

Starmer, artık tüm uluslararası kuruluşların da kabul ettiği Türkiye yazımını kullandı.

BREWER'DEN HADSİZ SÖZ

screenshot-2025-10-28-at-15-50-21-1530-julia-hartley-brewer-28-oct-25-youtube.png

İngiltere'de özellikle göçmen karşıtlığı ile tanınan Gazeteci Julia Hartley Brewer, Starmer'in diplomatik teamüllere de uyup doğru yazımı kullanmasından rahatsız oldu.

Talk TV'de spikerlik yapan ve dünyaca ünlü The Sun gazetesinde çalışan Brewer, şunları sarf etti:

screenshot-2025-10-28-at-15-35-19-1-xte-julia-hartley-brewer-its-called-turkey-you-dont-talk-about-deals-with-deutschland-or-la-france-so-whats-this-turkiye-nonsense-all-about-x.png

"Turkey" olarak anılıyor. Almanya için Deutschland ya da Fransa için La France diye yapılan sözleşmelerden bahsetmiyorsunuz. ‘Türkiye’ saçmalığı da neyin nesi?"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Tedesco'dan hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili açıklama
Tedesco'dan hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili açıklama
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Siyaset
Tanrıkulu: Silivri bir toplama kampına dönüştü
Tanrıkulu: Silivri bir toplama kampına dönüştü
TOGG'un limuzin modeli ilk kez ortaya çıktı! Erdoğan en önde Fuat Tosyalı da direksiyon başında
TOGG'un limuzin modeli ilk kez ortaya çıktı! Erdoğan en önde Fuat Tosyalı da direksiyon başında