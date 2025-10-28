Ünlü İngiliz spiker 'Türkiye'den rahatsız oldu!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün (27 Ekim) Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Starmer'i resmi törenle karşıladı.

Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Anlaşma ile Türkiye, İngiltere'den 20 Eurofighter alacak. Katar ve Umman'dan da alınacak uçaklarla toplam sayı 44 olacak.

Starmer, anlaşmanın ardından X hesabından paylaşım yaptı.

Starmer, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarını alması için şunları ifade etti:



"Türkiye ile yaptığımız anlaşma, İngiliz işçileri için bir kazanım, savunma sanayimiz için bir kazanım ve güvenliğimiz için bir kazanımdır"

İngilizce mesajda Starmer, Türkiye'nin İngilizce'de yanlış anlamlara mahala veren eski kullanımı olan Turkey'i kullanmadı.

Starmer, artık tüm uluslararası kuruluşların da kabul ettiği Türkiye yazımını kullandı.

BREWER'DEN HADSİZ SÖZ

İngiltere'de özellikle göçmen karşıtlığı ile tanınan Gazeteci Julia Hartley Brewer, Starmer'in diplomatik teamüllere de uyup doğru yazımı kullanmasından rahatsız oldu.

Talk TV'de spikerlik yapan ve dünyaca ünlü The Sun gazetesinde çalışan Brewer, şunları sarf etti: