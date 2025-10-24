Tutuklu Necati Özkan'dan casusluk suçlamasına ilk tepki

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kampanya direktörü Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda tutuklu İmamoğlu ve onun seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan'ın ifadesine başvurulacağı belirtilirken, Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

NECATİ ÖZKAN'DAN HAKKINDAKİ SUÇLAMAYA YANIT

Soruşturmaya konu olan 2019 Yerel Seçimleri'nde İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan kendisine yöneltilen 'casusluk' suçlamasına cezaevinden yanıt verdi.

Operasyonun zamanlamasının manidar olduğuna dikkat çeken Özkan, soruşturmada tutuklu bulunan Hüseyin Gün irtibatta olduğu iddialara ilişkin yaptığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu sabah Kandıra’daki hücremde açtığım TV kanallarında, içinde adımın geçtiği yeni bir hakikat dışı, saçma sapan iddia ve akıl tutulmasına dayalı operasyon haberine şahit oldum. Operasyonun zamanlaması manidardı.

Medya mensuplarının paylaştığı kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dağıttığı “Bilgi Notu” doğrudan aleyhimde bir suçlama içermese de, benden herhangi bir ifade alınmadan adımın böylesine ciddi bir suçlamaya ve operasyona dahil edildiğinin kamuoyuna duyurulması sadece yeni bir hukuksuz itibar suikastı çabası değil, aynı zamanda soruşturma makamının ön yargılı olduğunun ve tarafsızlığının bulunmadığının kanıtıdır."

"ZORLAMA BİR YORUMLA BANA İZAFE EDİLEN YAZIŞMALARIN HİÇBİRİ BANA AİT DEĞİLDİR"

"42 yıllık iş hayatımda titizlikle inşa ettiğim kişisel itibarımın ve lekesiz, onurlu adımın “casusluk” gibi bir suçlamayla kirletilmeye çalışılması hiçbir surette kabul edilemez. Bugünkü haberlerden casusluk iddiasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğu iddiasıyla ve bunu pazarlamak amacıyla talep ettiği toplantı üzerine gerçekleşmiş, bu görüşme ise olumsuz sonuçlanmıştır. Bu görüşme sonrasında ise hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır" ifadelerine yer veren Özkan, Kocaeli'deki Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nden yaptığı açıklamanın devamında şunlara yer verdi: