Erdoğan dün basın özgürlüğünden bahsetti: Bugün 'çok vahim' rapor açıklandı

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü (RSF), her yıl merakla beklenen Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nin 2026 yılına ait verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan son veriler ışığında Türkiye’nin basın özgürlüğü karnesi bir önceki yıla göre daha da zayıfladı.

Geçtiğimiz yıl 180 ülke içerisinde 159. basamakta bulunan Türkiye, bu yıl 4 basamak daha gerileyerek 163. sıraya yerleşti. Türkiye “basın özgürlüğünde”, “çok vahim” kategorisinde değerlendirildi.

"GAZETECİLERE YÖNELİK SUÇLAMALAR ARAÇSALLAŞTIRILIYOR"

Raporda Türkiye özelinde yapılan değerlendirmelerde basın mensuplarının karşı karşıya kaldığı hukuki baskılara dikkat çekildi. "Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesinde, gazeteciliği bastırmak ve habercileri hapse atmak için düzenli olarak ‘Dezenformasyon’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ veya ‘Devlet kurumlarını karalama’ gibi suçlamalar araçsallaştırılıyor." ifadeleriyle gelinen durum özetlendi.

Habercilik faaliyetlerinin yargı kıskacına alınması, Türkiye’nin endeksteki yerini belirleyen temel unsurlardan biri olarak öne çıktı.

ERDOĞAN: BASIN MENSUPLARINI KÜSTAHÇA TEHDİT EDENLERDEN OLMADIK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Basın özgürlüğü tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde bu başlığa da değinen Erdoğan, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını faş ediyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık. Eleştirilere tahammül gösterdik. Yapıcı önerilere kulak verdik. Hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık. 'Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız' gibi antidemokratik yollara asla tevessül etmedik. Yıllarca basın özgürlüğünden, farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler; ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin siyaset tarzınız? Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim: Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız. Tehditle, şantajla, dozunu devamlı artırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE KÜRESEL TABLO GERİLEDİ, ÜLKELERİN ÇOĞU 'ZOR' KATEGORİDE

RSF tarafından hazırlanan bu yılki rapor sadece Türkiye için değil dünya genelindeki tablo için de karamsar bir görünüm sundu. Örgütün tarihinde ilk defa incelenen ülkelerin büyük bir çoğunluğu basın özgürlüğü açısından “zor” ya da “çok ciddi” kategorisinde sınıflandırıldı. Son 25 yılda ülkelerin aldığı ortalama puanların en düşük seviyeye gerilediği aktarıldı.

"TRUMP’IN MEDYA BASKISI ABD’Yİ 64’ÜNCÜ SIRAYA GERİLETTİ"

Amerika kıtası basın özgürlüğünde yaşanan gerilemeden en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan değişim raporda geniş yer buldu.

"ABD Başkanı Donald Trump, basına ve gazetecilere yönelik düzenli saldırıları sistematik bir uygulamaya dönüştürerek, ülkeyi bu yıl 64. sıraya (-7) geriletti" tespitine yer verilen belgede, Latin Amerika ülkelerinin de şiddet ve baskı sarmalı içine girdiği belirtildi.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ SON SIRA YİNE ERİTRE'NİN

Dünya genelindeki bu olumsuz gidişata rağmen İskandinav ülkeleri geleneksel konumlarını korumayı başardı. Norveç, basın özgürlüğü listesinde üst üste 10. kez liderlik koltuğunda oturarak bu alandaki istikrarını sürdürdü. Listenin en son basamağında ise son 3 yıldır olduğu gibi yine Eritre yer aldı.

180 ülkeyi kapsayan endeks, küresel çapta haber alma hakkının ve medya bağımsızlığının ciddi bir tehdit altında olduğunu bir kez daha kanıtladı.