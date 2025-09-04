Türk profesöre Fransızlar sahip çıktı Galatasaray kapıya koydu! Akademide İmamoğlu krizi
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 18 Mart'ta tartışmalı bir şekilde iptal edildi.
Anketlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a fark üzerine fark atan İmamoğlu, bir gün sonra gözaltına alındı, 23 Mart’ta da tutuklandı.
İmamoğlu’nun diploması ile birlikte, onunla aynı yıl İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapan akademisyen Aylin Ataay Saybaşılı’nın da lisans diploması iptal edildi.
Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi’nde profesörlük yapıyordu.
SORBONNE'LU HOCANIN DİPLOMALARINI İPTAL EDİP EMEKLİ ETTİLER
Ataay Saybaşılı, iki doktora sahibiydi. Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi’nden, diğeri ise dünyanın en iyi ilk beş üniversitesi arasında gösterilen Sorbonne Üniversitesi’nden alınmıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı, Aylin Ataay Saybaşılı’nın Türkiye’deki yüksek lisans ve doktorasının da iptal edildiğini açıkladı.
Galatasaray Üniversitesi de Ataay Saybaşılı’nın emeklilik başvurusu yapmasını istedi. Ataay Saybaşılı emekli oldu. Altaylı, cezaevinden YouTube kanalına gönderdiği mektupta şunları ifade etti:
"Hatırlarsan İmamoğlu'nun diploması iptal edildiği zaman Galatasaray Üniversitesi'nde dekanlık yapmış profesör Aylin Ataay Saybaşılı'nın da diploması iptal edilmişti.
Orada bazı gelişmeler oldu. Profesör Aylin Ataay Saybaşılı'nın Türkiye'deki yüksek lisans ve doktorası da iptal edildi.
Sorbon Üniversitesi ise doktorasını iptal etmedi ve son olarak şöyle bir gelişme oldu. Görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi Aylin Ataay Saybaşılı'nın emeklilik başvurusu yapmasını istedi ve Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu. 50 yaşlarda bunca bilgiyi, bunca eğitim ıskartaya çıktı."