Türk profesöre Fransızlar sahip çıktı Galatasaray kapıya koydu! Akademide İmamoğlu krizi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 18 Mart'ta tartışmalı bir şekilde iptal edildi.

Anketlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a fark üzerine fark atan İmamoğlu, bir gün sonra gözaltına alındı, 23 Mart’ta da tutuklandı.

İmamoğlu’nun diploması ile birlikte, onunla aynı yıl İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapan akademisyen Aylin Ataay Saybaşılı’nın da lisans diploması iptal edildi.

Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi’nde profesörlük yapıyordu.

SORBONNE'LU HOCANIN DİPLOMALARINI İPTAL EDİP EMEKLİ ETTİLER

Ataay Saybaşılı, iki doktora sahibiydi. Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi’nden, diğeri ise dünyanın en iyi ilk beş üniversitesi arasında gösterilen Sorbonne Üniversitesi’nden alınmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Aylin Ataay Saybaşılı’nın Türkiye’deki yüksek lisans ve doktorasının da iptal edildiğini açıkladı.

Galatasaray Üniversitesi de Ataay Saybaşılı’nın emeklilik başvurusu yapmasını istedi. Ataay Saybaşılı emekli oldu. Altaylı, cezaevinden YouTube kanalına gönderdiği mektupta şunları ifade etti: