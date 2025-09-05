Türk demokrasisinin 'kayyum' sınavı: Partiler safını belirledi

Türk demokrasisinin 'kayyum' sınavı: Partiler safını belirledi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına tepkiler büyüyor: Özgür Özel “Çok partili siyaset tehdit altında” derken, muhalefet temsilcileri kararın siyasallaşmış yargının sonucu olduğunu savundu. Siyasi parti temsilcileri sürece ilişkin Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada 45. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Bunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de çok partili siyaset tehdit altındadır" açıklaması yaptı. Siyasi parti temsilcileri Halk TV'de sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İTİRAZ YOLLARI TÜKENMİŞ DEĞİL"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kanunda boşluk bulunmasıyla farklı yorumlanan her kararın siyasal ağır kararları olacağını söyleyen Kaya, Refah Partisi'nin kapatılma davasını hatırlattı. Geçmişte yaşanan birçok örneği sıralayan Kaya, "Bugün verilen bu kararla henüz itiraz yolları tüketilmiş değil. CHP'li arkadaşlar da o itiraz sürecine ilişkin açıklamalarını yaptılar. Ataşehir İlçe kongresinin iptaline ilişkin yapılan itiraz da haklı bir itirazdı" dedi.

"YARGI TARAFSIZ DEĞİL"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Burada yapılmak istenen kim Türkiye'de bu iktidarın karşısında potansiyel bir güç ise bunları enterne etmeye çalışıyorlar. 'Biz iktidardan ayrılmak ve hesap vermek istemiyoruz' diyorlar" dedi. Cumhurbaşkanlığı referandum seçimlerindeki mühürsüz zarfların geçerli sayıldığını hatırlatan Özdağ, "İstanbul seçimleriyle beraber dört pusulanın üçünün sayılması birinin sayılmaması gibi bir garabetle karşılaştık" diye konuştu. "Bu sefer de yargı eliyle yapalım diyorlar" açıklamasıyla sözlerine devam eden Özdağ, "Türkiye'de yargı bazı davalarda tarafsız ve bağımsız değil. Çünkü korkutulan bir yargı var. 15 Temmuz hain FETÖ darbesi girişiminden sonra böyle bir iklim inşa edildi" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

