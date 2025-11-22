Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi

İçişleri Bakanlığı’nca 22 Kasım 2024’te DEM Partili Tunceli Belediyesi’ne kayyum atanmasının birinci yılında eylem düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin katılımıyla Tunceli Belediyesi önünde yapılan eylemde kayyum atamalarının geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

Yerine kayyım atanan eski Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak, Hakkari ile başlayan sürecin Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Kağızman, Van, Bahçesaray ve Mersin Akdeniz belediyelerine, siyasal ve demokratik faaliyetler gerekçe gösterilerek kayyum atanmasıyla devam ettiğini belirtti.

"BÜTÜN BELEDİYELERİN BAŞINA BENZER BİR KAYYIM DARBESİNİN GELMEYECEĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ YOKTUR"

İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyeleri kayyum atayarak ele geçirme tutumunu artık bir yönetme tarzı haline geldiğini söyleyen Konak, şöyle konuştu:

“Gerek adaylık süreçleri gerekse seçildikten sonra göreve başlamaları Yüksek Seçim Kurulu’nun onayıyla gerçekleşen belediye başkanları ve yöneticilerinin yerine kayyum atanmasının hukuki hiçbir açıklaması yoktur. İktidar, devlet baskısıyla halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına ipotek koymuş ve bu uygulamadaki ısrarını sürdürmektedir. Bu süreç göstermiştir ki iktidarın yönetiminde olmayan bütün belediyelerin başına benzer bir kayyum darbesinin gelmeyeceğine dair hiçbir garanti yoktur. İstanbul belediyeleri dahil olmak üzere ülkenin farklı belediyelerinde yaşanan süreçler de bunun açık örnekleridir. Kürt sorununun demokratik, halkçı ve barışçıl çözümü talebiyle seçme ve seçilme hakkı talebinin iç içe geçtiği mevcut koşullar, muhalefete ortak mücadeleyi yükseltme görev ve sorumluluğunu yüklemektedir. Hukuki olmayan gerekçelerle halkın iradesinin gasp edilmesinin hiçbir dayanağı kalmamıştır. Eğer bir hukuksuzluktan bahsedilecekse, bu hukuksuzluk halkın iradesinin açıkça gasp edilmesinin ta kendisidir."

"BELEDİYENİN BAZI MENKUL VE GAYRİMENKULLERİ HALKA SORULMADAN SATILDI"

Tunceli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından çok sayıda kişinin işine son verildiğini hatırlatan Konak, “Bir yıldır halkımızın iradesini gasbeden kayyumun ilk icraatı, belediye emekçilerinin bir kısmını işten çıkarmak; bir kısmına ise zorunlu emeklilik dayatmak olmuştur. Devamında halkımızın en temel haklarından olan ulaşım ve ekmek fiyatlarına ciddi oranlarda zam yapılarak belediye bütçesini düzeltme yükü halkın sırtına bindirilmiştir. Ayrıca belediyenin bazı menkul ve gayrimenkulleri halka sorulmadan satışa çıkarılmış ve satılmıştır. Yapılan son toplu sözleşmede ise işçi ve emekçilerimizin sosyal ve ekonomik kazanımlarının bir kısmı budanarak toplu sözleşmeden çıkarılmıştır. Bir yandan bu uygulamaları hayata geçiren kayyum, diğer yandan kamunun tüm imkânlarını ve iktidarın gücünü kullanarak yaptığı birkaç sıradan işle halkın gözünü boyamaya ve manipülasyon yaratmaya çalışmaktadır. Oysa şunu belirtmek isteriz ki en demokratik hakkı olan seçme ve seçilme hakkı elinden alınan, iradesi gasp edilen Dersim halkı, yapılan hiçbir icraatı kabul etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan CHP Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan ise belediyelere kayyum atamalarının demokratik bir ülkenin kabul edilebileceği bir durum olmadığını dile getirerek, “Belediye başkanlarını görevden almak demek, yok saymak demek, yönetim hakkına müdahale etmek hukukun üstünlüğü yok saymak demektir” şeklinde konuştu.