Tunç Soyer bir kez daha tutuklandı

İZBETON üzerinden yürütülen soruşturmada eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya bir kez daha tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziemir’deki kentsel dönüşüm ve gelişim alanı projeleri üzerinden menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Soruşturmanın önceki aşamasında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Erkol da tutuklanmıştı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklandı. Hakkında işlem yapılan 1 kişinin ise hâlâ arandığı bildirildi.

ÜÇ İSİM BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturmada daha sonra ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılan Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya da savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Üç isim hakkında da bir tutuklama kararı verildi. (DHA)