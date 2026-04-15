Tunç Soyer bir kez daha tutuklandı

Yayınlanma:
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklandığı son operasyondan sonra eski İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, bir kez daha tutuklandı.

İZBETON üzerinden yürütülen soruşturmada eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya bir kez daha tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziemir’deki kentsel dönüşüm ve gelişim alanı projeleri üzerinden menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

CHP'li il başkanlarından ortak açıklama: Teslim olmayacağız!CHP'li il başkanlarından ortak açıklama: Teslim olmayacağız!

Soruşturmanın önceki aşamasında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Erkol da tutuklanmıştı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklandı. Hakkında işlem yapılan 1 kişinin ise hâlâ arandığı bildirildi.

ÜÇ İSİM BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturmada daha sonra ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılan Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya da savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Üç isim hakkında da bir tutuklama kararı verildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Siyaset
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Son Dakika | Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin ilk açıklama
Son Dakika | Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin ilk açıklama